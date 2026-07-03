Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali hanno annunciato l'attesa del loro terzo figlio, che sarà il quinto per l'attore. La lieta notizia è stata condivisa attraverso un post sui social, dove Accorsi ha scritto: “Anche se sembriamo in due, siamo in tre”, accompagnando il messaggio con un emoticon a cuoricino. La coppia, unita in matrimonio dal 2015, è già genitrice di Lorenzo, nato nel 2017, e Alberto, venuto al mondo nel 2020.

Questo annuncio segna un ulteriore importante capitolo nella vita familiare della coppia, che gode di grande attenzione anche sui canali social.

Oltre ai figli avuti con Bianca Vitali, l'attore bolognese è padre di altri due ragazzi: Orlando, di diciannove anni, e Athena, di diciassette. Entrambi sono nati dalla precedente relazione di Accorsi con l'attrice Laetitia Casta. La famiglia si allarga così ulteriormente, rafforzando il legame tra Accorsi e Vitali, i quali si sono conosciuti sul set della serie televisiva "1992" e da nove anni condividono la loro vita.

Il percorso familiare di Stefano Accorsi

Considerato uno dei volti più noti del cinema e della televisione italiana, Stefano Accorsi ha costruito negli anni una famiglia numerosa. La scelta di comunicare l'arrivo del nuovo bambino tramite i social media evidenzia la sua volontà di mantenere un dialogo diretto con i numerosi fan.

Questo nascituro sarà il terzo figlio nato dall'unione con Bianca Vitali, mentre i suoi primi due figli, Orlando e Athena, sono frutto della relazione con l'attrice francese Laetitia Casta.

L'attore ha più volte sottolineato l'importanza del suo ruolo di padre nella vita privata. Sebbene Accorsi e Vitali abbiano sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla loro sfera familiare, in occasioni significative hanno scelto di condividere momenti importanti con i loro sostenitori. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2015, a tre anni di distanza dal primo incontro professionale.

L'incontro tra Accorsi e Vitali e la condivisione sui social

L'incontro tra Stefano Accorsi e Bianca Vitali risale al 2012, avvenuto durante le riprese di "1992", una serie televisiva che ha riscosso notevole successo, ambientata nel periodo delle grandi inchieste giudiziarie italiane.

Da quel momento, il loro rapporto si è rapidamente consolidato, culminando nel matrimonio e nella nascita dei loro figli. Oggi, la coppia è spesso al centro dell'attenzione mediatica, anche grazie alla decisione di Accorsi di condividere aspetti della sua vita familiare attraverso i propri canali digitali.

Il legame tra i due è stato spesso raccontato dai media, anche in relazione alle rispettive carriere artistiche. Bianca Vitali, figlia del giornalista Aldo Vitali, ha accompagnato il marito in diversi eventi pubblici, mantenendo una presenza discreta. L'annuncio di questo nuovo arrivo espande ulteriormente una famiglia già ben conosciuta dal pubblico italiano, che ha seguito da vicino le tappe principali della carriera e della vita di Stefano Accorsi, dalle sue esperienze nel cinema ai progetti televisivi e teatrali.