Durante la prossima settimana, ovvero in occasione dei rientri a scuola per gli studenti di tutta Italia, il tempo sarà ancora incerto, ma il lunedì sarà certamente più stabile rispetto alla situazione attuale. Da martedì in poi però l'alta pressione spingerà aria fredda dalle zone artiche nuovamente verso il Centro-Sud [VIDEO], sferzandolo con un vortice di aria gelida. Al Nord la situazione si presenterà più asciutta e stabile, anche se le temperature scenderanno sempre di più.

Lunedì 7 si verificherà una leggera stabilità

Nonostante le condizioni meteorologiche non saranno del tutto negative come nei giorni precedenti, potrebbero verificarsi delle precipitazioni nelle regioni che sono state interessate dal freddo intenso delle ultime ore [VIDEO], come Puglia, Molise, Calabria, Abruzzo e la porzione settentrionale della Sicilia.

Al Nord nebbie o foschie interesseranno prevalentemente le aree interne e pianeggianti. Una situazione che potrebbe repentinamente mutare, portando con sé rovesci, nevicate e un abbassamento sensibile delle temperature, al di sotto della media stagionale.

Fra martedì 8 e mercoledì 9 la situazione peggiorerà

Nell'arco dell'inizio della prossima settimana il tempo varierà quasi bruscamente a causa di una spinta dell'alta pressione verso nord che darà vita all'aria fredda che attaccherà nuovamente il Centro-Sud. Il vortice di aria gelida colpirà il settore tirrenico e, nella notte di martedì, le regioni già precedentemente colpite dal gelo artico. L'Appennino sarà flagellato da nevicate intense dagli 800 metri di quota e da temporali e acquazzoni in pianura. In Sardegna le raffiche di vento Maestrale toccheranno i 90 chilometri l'ora.

Nel corso di mercoledì 9 il maltempo si sposterà definitivamente in tutto il Centro-Sud, causando nevicate a bassa quota (fra i 400 e i 600 metri di quota) anche nelle zone settentrionali della Puglia. Nelle regioni settentrionali d'Italia il tempo sarà più asciutto, anche se le temperature notturne si abbasseranno fino a scendere sotto lo zero.

Venerdì 11

Nella giornata di venerdì 11 l'ingresso di aria gelida non si arresterà e porterà altri disagi al Centro-Sud, con raffiche di vento ghiacciato e forti nevicate. Al Nord il tempo sarà decisamente più stabile, anche se le temperature in picchiata causeranno comunque la caduta di neve sulle zone montuose. Il gelo comunque dovrebbe farla da padrone.