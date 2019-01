Advertisement

Advertisement

Da qualche giorno l'Italia è sotto la morsa del gelo. Praticamente ovunque le temperature sono scese al di sotto delle medie stagionali, anche di 8-10 gradi e la neve ha fatto la sua prima comparsa rendendo magici i primi giorni dell'anno. La situazione per gennaio e febbraio dovrebbe regale diverse novità, a partire dal possibile ritorno di Burian

Il meteo in Italia per il mese di gennaio

La prima settimana del nuovo anno è iniziata con copiose nevicate nelle regioni dell'Italia centro-meridionale, in particolar modo nelle zone appenniniche ed in quelle colpite dal terremoto, in Abruzzo, Marche, Molise, Basilicata, Campania, Sicilia e Calabria.

Dalla giornata odierna il gelo dovrebbe però iniziare a dare un po' di tregua agli italiani, e si dovrebbero registrare temperature sempre più gradevoli. Il periodo di caldo sarà, però, abbastanza breve in quanto durerà fino al 9 di questo mese [VIDEO].

Advertisement

Secondo gli esperti, infatti, da venerdì molte regioni italiane saranno interessate nuovamente dalla presenza di neve abbondante, che cadrà in particolar modo sulle città pugliesi di Bari, Foggia, Lecce e Brindisi, sulla campana Napoli e sulla Calabria, specialmente a Crotone.

Questa situazione si sta creando perché il vortice polare che sta passando sulle nostre regioni sembra essere diviso in due zone ben distinte: alcune tipiche invernali ed altre più calde. Mentre le prime sono caratterizzate da aria freddissima, gelo e neve, le seconde, più tiepide, daranno la possibilità a qualche timido raggio di riscaldare il territorio, mantenendo un cielo sereno e senza nuvole.

Burian in arrivo forse il prossimo mese

Il mese di gennaio, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere quindi un alternarsi continuo tra temperature leggermente più calde e freddo gelido [VIDEO], tra giornate in cui il sole è il protagonista, a temporali di neve e vento gelido sempre nelle zone citate in precedenza.

Advertisement

Il vero problema, però, dovrebbe arrivare a febbraio quando potrebbe fare nuovamente la sua comparsa il temuto Burian. Sempre nello stesso periodo, un anno fa, questa tempesta di freddo ha coperto quasi tutte le regioni d'Italia con intense ed abbondanti nevicate, facendone cadere un'ingente quantità anche a Roma.

Non si esclude quindi che, anche quest anno, qualche fiocco tornerà ad imbiancare l'Italia portando freddo, gelo, neve e temperature al di sotto della media, ma creando, nello stesso momento, scenari da cartolina.