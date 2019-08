Michelle Hunziker in questi giorni si è concessa un periodo di vacanza in montagna, e per la prima volta si è cimentata con una ferrata (un'arrampicata su una parete rocciosa). L'emozionante esperienza e la gioia nel poter vedere da vicino le stelle alpine non le hanno risparmiato delle critiche da parte dei suoi follower. Questi ultimi, infatti, si sono mostrati piuttosto contrariati nel momento in cui hanno notato che la conduttrice aveva raccolto un bellissimo fiore di montagna che, in realtà, è una specie protetta.

La stella alpina nella foto di Michelle Hunziker non piace agli ambientalisti

La conduttrice svizzera, che in questi giorni si sta godendo le ferie in Alta Badia insieme al marito Tomaso Trussardi, alle figlie Sole e Celeste, e ad un piccolo gruppo di amici, si è ritrovata al centro di numerose critiche. Queste ultime sono legate soprattutto ad una foto pubblicata su Instagram dalla 42enne elvetica.

In quest'immagine Michelle Hunziker indossa un giubbotto di colore fucsia, e insieme a lei c'è l'amica Serena Autieri: entrambe si sono mostrate sorridenti e in perfetta forma.

Agli utenti del web però non è sfuggito un dettaglio stonato: la Hunziker aveva appuntata sul suo giubbotto una stella alpina, un fiore tipicamente montano che cresce tra le ispide rocce. Al contempo, trattandosi di una specie protetta, è assolutamente vietato coglierla al fine di tutelarne la sopravvivenza.

Per questo motivo, numerosi follower si sono scagliati contro la presentatrice, accusandola di aver strappato alla natura il vegetale, e chiedendo che venga opportunamente sanzionata.

L'ex padrona di casa di "All Together Now", tra le altre cose, probabilmente ignara del suo gesto proibito dalla legge, su Instagram ha sottolineato proprio la bellezza delle stelle alpine che ha potuto vedere da vicino.

I follower invocano una multa per Michelle Hunziker

Lo scatto di Michelle Hunziker con tanto di stella alpina in bella mostra è stato subito bersagliato dalle critiche di numerosi follower. Qualcuno, infatti, ha immediatamente scritto: "La stella alpina no! Meriterebbe una multa".

Un altro fan ha ricordato alla presentatrice che, per legge, è vietato cogliere questo fiore per salvaguardare l'ambiente.

Infine qualcun altro si è chiesto per quale motivo la moglie di Tomaso Trussardi abbia dovuto cogliere una stella alpina che, tra le altre cose, è una specie protetta.

In realtà, guardando nel dettaglio la foto postata dalla Hunziker, sembra proprio che le stelle alpine appuntate sul giubbotto siano addirittura due. L'immagine è stata condivisa probabilmente al termine dell'esperienza della ferrata, e si presume che la conduttrice non si sia resa conto della sua "gaffe" ambientalista che invece non è sfuggita ai fan.

Infatti Michelle Hunziker ha pubblicato gli scatti della sua arrampicata di montagna per condividere con i follower dapprima la paura verso un'avventura per lei nuova, e poi le emozioni e la gioia nel rendersi conto della bellezza di quell'esperienza, consigliando a tutti di provarla almeno una volta nella vita, accompagnati sempre da guide esperte e da attrezzature specifiche e adeguate.