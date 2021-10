Si lavora molto riguardo al connubio tra sostenibilità e tecnologia nel nostro futuro. Gli esperti studiano vari progetti tecnologici con l'obiettivo di migliorare i servizi e la qualità della vita. Per rallentare l'impatto ambientale negativo, sono in corso studi su progettazioni che favoriranno il miglioramento della vita. Il passo fondamentale è quello di introdurre quanti più giovani possibili a questa problematica. GECO ha avviato un'iniziativa nel mondo delle scuole superiori e università, riferendosi a studenti e docenti. Focus dell'iniziativa: sostenibilità e ambiente [VIDEO].

All'iniziativa, potranno prendere parte i ragazzi appartenenti alle classi iscritte. Quest'ultime potranno iscriversi entro il 18 dicembre.

Geco mira a coinvolgere studenti e docenti

Geco for school è l'iniziativa intrapresa da Daniele Capogna, Co/Founder di smart eventi. Il team di lavoro si è posto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi degli istituti superiori alle problematiche ambientali. A cosa, la maggior parte dei ragazzi di oggi, sono legati? La risposta è semplice: alla tecnologia. Il team ha sfruttato una piattaforma virtuale per indirizzare i ragazzi nelle problematiche ambientali. Sarà come viaggiare in una fiera vissuta in logica virtuale.

Ogni partecipante, avrà la possibilità di creare il proprio avatar e sarà sommerso nel mondo virtuale per un totale di due ore.

Ogni ragazzo che partecipa potrà confrontarsi, all’interno della piattaforma, con circa diecimila ragazzi sui temi ambientali. Una volta finito il viaggio, ogni partecipante è chiamato a rispondere a quiz e domande per poi ottenere l’attestato e dei premi in palio.

Le classi potranno partecipare solo su prenotazione e l’accesso alla piattaforma sarà possibile solo per 24 ore dopo il login.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per i partecipanti di Geco for school le sorprese non sono ancora finite poiché chi ha partecipato, potrà prendere parte gratuitamente agli appuntamenti di Geco expo, in vista della seconda edizione di expo (la fiera sulla sostenibilità).

Sostenibilità e tecnologia urbanistica

Le varie innovazioni tecnologiche verranno inserite gradualmente nel mondo, volte a migliorare la qualità dell'Ambiente e lo stile di vita di ogni essere umano.

Gli obiettivi da raggiungere sono ben precisi, come la gestione controllata delle emissioni nell’ambiente, con l’aiuto sempre più frequente della tecnologia e la gestione delle città in un modo quasi del tutto tecnologico. Sostenibilità e tecnologia oramai viaggiano spesso insieme.

Tra i progetti di tecnologia urbanistica spiccano maggiormente quelli pensati per ottimizzare il traffico cittadino, in quanto quest’ultimo ha un impatto negativo nell’ambiente. Varie iniziative stanno conquistando i cittadini. Una tra queste riguarda l’uso dei monopattini elettrici. Comodi, facili da usare, con un'emissione pari a 0. Un’iniziativa piuttosto intelligente che va sempre più avanti.

L’uomo studia nuovi metodi di edificazione per costruire edifici, metropoli e varie strutture, in maniera sempre più “smart” e “green” cosicché l’ambiente si aggravi sempre meno.

L’Italia? Come è messa in questo campo?

L’Italia, si è avviata verso questi progetti innovativi ma non si muove in modo completo, in quanto solo alcune regioni italiane hanno svolto i primi veri passi. La regione lombarda si mostra, a livello tecnologico, più sviluppata di altre regioni italiane. Non per questo Milano si è confermata, per il sesto anno di fila, una delle città più intelligenti.

Facendo riferimento alla sostenibilità, Trento si piazza al primo posto. Considerando i dati, si nota che sono i piccoli paesi italiani a svilupparsi in maniera più veloce. Questo è dovuto al fatto che gestire le grandi città è sempre più difficile di gestire i piccoli paesi ma, bisogna sviluppare i progetti di sostenibilità e tecnologia prima possibile.