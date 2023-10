La rassegna per sensibilizzare alle tematiche ambientali ha in programma incontri ed esperienze pratiche con esperti di diversi settori per conoscere tutto ciò che riguarda l'ambiente ed i suoi legami con l'uomo.

Ogni regione ha in programma iniziative differenti, in rapporto alle diverse morfologie esistenti. Ma ovunque si mira a sensibilizzare le persone circa la situazione della Terra, per suscitare coinvolgimento, responsabilità e indicare comportamenti corretti. Le iniziative, con una particolare attenzione ai giovani, sono comprese nella settimana che va dal 30 settembre all'8 ottobre 2023.

La settimana del pianeta, gli incontri scientifici

Nell'insieme, si tratta di incontri con geologi, medici, climatologi e scienziati di diverse discipline, per capire le condizioni geologiche della Terra, le sue trasformazioni, gli eventi climatici e le loro modificazioni e conseguenze, il ciclo dell'acqua ed il consumo del suolo. L'obiettivo è diffondere conoscenza e atteggiamenti comportamentali adeguati, combattere le fake news e l'ansia eccessiva, trasformare le preoccupazioni in azioni costruttive.

Altri eventi

Al di là degli incontri a tema di tipo teorico, è prevista anche una vasta serie di eventi con esperienze pratiche, sempre guidate da specialisti di settore. Passeggiate nella natura, trekking, visite a parchi tematici e naturali, manifestazioni teatrali, laboratori per bambini e ragazzi.

Per fare alcuni esempi, il 6 ottobre all'isola d'Elba si terrà un trekking per capire la natura delle rocce dell'isola. Anche in Sardegna è prevista un'escursione guidata da geologi presso la Spiaggia Fossile nel parco regionale Molentargius Saline. i laboratori guidati hanno lo scopo di avvicinare i più giovani alla ricerca, alla Scienza, ed alle scienze della Terra in particolare.

Il festival

La settimana del pianeta è un festival nato nel 2012, che ha visto un crescendo di manifestazioni e partecipazione, tanto che nel tempo è diventato il principale appuntamento divulgativo delle geoscienze. L'Italia è un Paese ove, nel giro di pochi chilometri, si possono trovare montagne, fiumi, colline, paesaggi marini, laghi, vulcani, isole.

Le caratteristiche del paesaggio e del territorio sono assai differenti, a volte anche nel raggio di pochi chilometri. Il festival si propone di diffondere conoscenza, rispetto per l'ambiente, buone pratiche e turismo culturale consapevole, ribadendo lo stretto rapporto che esiste fra ambiente, salute e sicurezza.