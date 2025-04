La Regione Puglia, dipartimento ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, organizza il 2° Laboratorio Regionale nell’ambito del progetto BEYOND (Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development): un appuntamento utile per approfondire il ruolo dell’eolico offshore nell’Adriatico come volano di sviluppo per la Blue Economy. L'evento, che si terrà il 14 aprile 2025 dalle ore 9 alle ore 13 a Bari, presso la sede della Regione Puglia (Plesso B, Sala del V Piano, in Via Gentile 52), riunirà esperti, istituzioni e stakeholder per individuare soluzioni condivise per una pianificazione sostenibile degli impianti eolici offshore (OWF).

Il progetto BEYOND, finanziato tramite il programma europeo Interreg Italia –Croazia VI-A 2021-2027, si distingue per un approccio innovativo che va oltre la sola produzione di energia elettrica, promuovendo la coesistenza con l’ecosistema marino e il rafforzamento delle economie blu locali.

L’obiettivo è superare le sfide con un metodo collaborativo che valorizza l’innovazione tecnologica e garantisce la tutela ambientale in tutte le fasi di progettazione, autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici offshore.

Gli interventi degli esperti

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali dell’Assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paolo F.

Garofoli e del Capo di Gabinetto della Regione Puglia, Giuseppe Pasquale Roberto Catalano.

Durante la giornata, verranno trattati temi fondamentali per il futuro dell’eolico offshore, tra cui:

Le tecnologie più innovative e le opportunità per il sistema di connessione, con la partecipazione dell’Associazione AERO e di TERNA s.p.a.

Il ruolo dei porti nello sviluppo dell’eolico offshore, con il contributo del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

Il processo di valutazione ambientale per gli impianti di energia rinnovabile offshore , a cura di ARPA Puglia;

Gli aspetti ambientali legati alla conservazione della fauna marina, a cura dell’Università di Bari;

I procedimenti autorizzativi per gli impianti eolici offshore, con esperti della Regione Puglia.

Un'opportunità per il territorio e per il settore energetico

Il secondo laboratorio Regionale BEYOND rappresenta un momento di confronto fondamentale per promuovere una transizione energetica sostenibile nel Mediterraneo.

L’evento è aperto al pubblico previa registrazione e si rivolge a tutti gli operatori del settore, alle istituzioni, alla comunità scientifica e ai cittadini interessati a conoscere il futuro dell’energia rinnovabile in Puglia.