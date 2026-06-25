Il Parco Virgiliano di Napoli riaprirà parzialmente al pubblico sabato 27 giugno. Saranno accessibili piazzale d’ingresso, viale nord, belvedere e la piazza adiacente all’ingresso di via Tito Lucrezio Caro. L’assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha optato per una riapertura graduale, per restituire alla città uno dei suoi principali polmoni verdi, pur con lavori in corso.

Il restauro ha interessato il portale monumentale e il piazzale d’ingresso. Finiture come rivestimento sedute e sistemazione aree verdi circostanti sono in completamento. Questa riapertura è un "primo importante passo" per la completa fruizione del Parco Virgiliano, valorizzandone il ruolo paesaggistico, sociale e identitario nella rigenerazione urbana.

Lavori di riqualificazione in corso

Prosegue il vasto progetto di riqualificazione, che coinvolge aree verdi, servizi, aree gioco, cavea e fontana. Conclusione prevista nel 2027. L'obiettivo è migliorare qualità, accessibilità e fruibilità del parco, con attenzione a sicurezza, arredo urbano e infrastrutture per eventi e attività.

Nuovi servizi e spazi

Il piano di valorizzazione include il rinnovamento delle alberature con nuovi pini d’Aleppo e l’introduzione di essenze della macchia mediterranea. Sono in corso interventi su impianti, servizi igienici e arredo urbano, con installazione di panchine, cestini, illuminazione e telecamere per la videosorveglianza. Sarà potenziata la connettività digitale con copertura Wi-Fi.

Tra le future novità figurano una nuova area giochi per bambini, spazi per animali domestici e percorsi informativi botanici. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il calendario degli eventi cinematografici in programma al Parco Virgiliano, offrendo ulteriori occasioni di svago e cultura all’aperto.