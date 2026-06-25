La Regione Campania ha approvato un cofinanziamento fino a 15 milioni di euro per il Bioma Bioparco del Mediterraneo. Il nuovo parco tematico a Napoli sarà dedicato alla biodiversità e agli ecosistemi mediterranei, valorizzando il patrimonio naturale e la ricerca scientifica. Annunciata il 25 giugno 2026, l'iniziativa è un passo significativo per lo sviluppo ambientale e turistico, supportata dai fondi Pnrr.

Il progetto prevede una struttura che ospiterà numerose specie animali e vegetali tipiche dell'area mediterranea. Realizzato con la collaborazione di enti locali, università e centri di ricerca, offrirà percorsi didattici e attività di sensibilizzazione per scuole e visitatori.

Dettagli e finalità

Il cofinanziamento rientra in un più ampio quadro di investimenti per rafforzare l'offerta culturale e naturalistica campana. Il Bioma Bioparco del Mediterraneo sarà dotato di spazi espositivi, laboratori di ricerca e aree per la conservazione delle specie. Le finalità principali sono la tutela della biodiversità, la promozione di pratiche sostenibili e la sensibilizzazione sui temi ambientali.

Il progetto mira a creare nuove opportunità di lavoro e a favorire il turismo sostenibile nella regione. Il parco sarà accessibile a cittadini e turisti, con attenzione all'inclusività e all'educazione ambientale. Il Bioma Bioparco è destinato a diventare un punto di riferimento per la conoscenza e la valorizzazione del Mediterraneo.

Ruolo della Regione e fondi Pnrr

La Regione Campania è centrale nel coordinamento e finanziamento dell'iniziativa, rientrando tra gli interventi strategici del Pnrr. Il sostegno regionale, affiancato dai fondi europei, garantirà la realizzazione delle infrastrutture e delle attività. L'obiettivo è rafforzare la competitività territoriale e promuovere la cooperazione tra istituzioni, mondo accademico e società civile.

Il Bioma Bioparco si configura come un progetto innovativo per la valorizzazione ambientale e culturale della Campania. Punta a diventare un polo di eccellenza per ricerca e divulgazione sull'ecosistema mediterraneo.