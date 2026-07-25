Un brusco calo termico ha interessato le montagne abruzzesi il 25 luglio 2026, portando le temperature ben al di sotto della media stagionale. A Pescocostanzo, a 1.260 metri di altitudine, il termometro ha registrato –0,2 °C, un dato che evidenzia una marcata anomalia per il periodo estivo, soprattutto dopo la recente ondata di caldo che aveva visto valori superiori ai 30 °C anche in quota.

Condizioni simili sono state rilevate in altre località montane. A Piani di Pezza, a 1.450 metri, la minima si è attestata a 0,4 °C, mentre sull’altopiano delle Cinque Miglia, a 1.250 metri, è stata registrata una temperatura di 1,6 °C.

Nelle vallate e lungo la costa abruzzese, invece, il clima ha mantenuto le sue caratteristiche estive, con temperature che hanno continuato a superare i 30 °C.

Evoluzione meteorologica e previsioni

Dopo il significativo abbassamento termico, le temperature sono destinate a risalire, in particolare nelle aree interne e nelle valli affacciate sul versante adriatico. Si prevede un graduale aumento della nuvolosità a partire dalle prime ore di domenica mattina, con intensificazione nel pomeriggio e tardo pomeriggio. Sono possibili rovesci o temporali, che potrebbero interessare prevalentemente la Marsica, l’Alto Sangro e, localmente, l’Aquilano. Tali fenomeni potrebbero estendersi anche verso le zone montuose e pedemontane del versante adriatico, riflettendo l’instabilità atmosferica tipica dei bruschi cambiamenti termici in quota.

Il clima di Pescocostanzo

Pescocostanzo, località montana in provincia dell’Aquila, è nota per il suo clima particolarmente rigido durante la stagione invernale e per le notevoli escursioni termiche che possono manifestarsi anche nei mesi estivi. Situata sull’Altopiano delle Cinque Miglia, la zona presenta estati generalmente fresche, con la possibilità di occasionali e repentini abbassamenti delle temperature che possono portare i valori prossimi allo zero anche in piena estate. Il monitoraggio costante delle condizioni climatiche, tramite stazioni meteorologiche locali, fornisce dati essenziali per la gestione delle attività e la sicurezza di residenti e visitatori.