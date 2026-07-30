È stato inaugurato a Ortona il tratto nord della pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, un’infrastruttura fondamentale che connette la spiaggia della Ritorna con i Ripari di Giobbe. Lunga oltre due chilometri, questa nuova sezione rappresenta un significativo passo avanti nel recupero dell’ex tracciato ferroviario, ora restituito alla collettività come risorsa strategica per la mobilità sostenibile e la valorizzazione turistica del territorio ortonese.

Alla cerimonia di apertura hanno presenziato diverse autorità, tra cui il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale d’Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D’Amario; il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo; il vicesindaco, Simone Ciccotelli; l’assessore comunale con delega alla pista ciclopedonale, Fabio Palermo; e il consigliere regionale Nicola Campitelli.

Erano inoltre presenti altri amministratori comunali e rappresentanti delle forze dell’ordine, a sottolineare l’importanza dell’evento.

Un asset strategico per il territorio

L’assessore Fabio Palermo ha evidenziato come la pista ciclabile si configuri come un asset strategico non solo per il suo impatto turistico e sportivo, ma anche per le sue ricadute economiche. Palermo ha posto l’accento sul recupero di due gallerie dell’ex tracciato ferroviario, rimaste inutilizzate per anni e ora pienamente integrate in un percorso unico nel suo genere. Questo intervento si inserisce in una più ampia visione di sviluppo della mobilità sostenibile e intermodale, che prevede future valorizzazioni dell’ex percorso ferroviario anche verso l’entroterra.

Il sindaco Angelo Di Nardo ha ribadito l’importanza di investire nella mobilità sostenibile, sottolineando come ciò contribuisca a migliorare la qualità della vita dei cittadini, a rendere Ortona sempre più attrattiva per il turismo e a generare nuove opportunità di sviluppo locale. Il primo cittadino ha inoltre confermato la stretta collaborazione con la Regione Abruzzo per la realizzazione di infrastrutture proiettate al futuro, capaci di rafforzare il ruolo di Ortona all’interno della rete ciclabile regionale.

Prospettive di ampliamento e investimenti futuri

Il sottosegretario Daniele D’Amario ha descritto la pista ciclopedonale come un investimento strategico per il settore turistico e per la promozione delle straordinarie bellezze della costa abruzzese.

L’opera è stata finanziata con 1,8 milioni di euro, attinti dai fondi FSC 2014-2020. D’Amario ha inoltre annunciato l’impegno per reperire ulteriori finanziamenti, con l’obiettivo ambizioso di estendere il tracciato fino a Francavilla al Mare. A tal fine, il Comune di Ortona ha già elaborato una progettazione preliminare del valore di circa 6 milioni di euro, mirata a completare un collegamento cruciale che unirà Francavilla alla Costa dei Trabocchi.

Questa nuova sezione della pista ciclabile consolida il ruolo di Ortona come polo di riferimento per la mobilità dolce e la promozione turistica, delineando un futuro di ulteriori ampliamenti e una maggiore integrazione nella rete ciclabile regionale.