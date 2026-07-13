L'Umbria è nuovamente interessata da un'intensa ondata di calore, con la città di Perugia che ha ricevuto il bollino rosso per rischio salute, un'allerta che si estenderà fino a mercoledì. Questa situazione di allerta non riguarda solo il capoluogo umbro: anche Firenze è già in stato di allerta "rosso" a partire da oggi. A partire dal 15 luglio 2026, l'elenco delle città sotto osservazione si amplierà ulteriormente, includendo importanti centri come Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino.

Il bollettino emesso dal centro di competenza nazionale del ministero della Salute ha evidenziato una previsione di temperature massime percepite tra i 33 e i 36 gradi per i giorni 13, 14 e 15 luglio 2026.

Tali condizioni meteorologiche sono considerate potenzialmente in grado di generare effetti negativi sulla salute, in particolare per la popolazione a rischio.

Allerta e misure preventive a Perugia

In risposta a questa previsione, il Comune di Perugia ha prontamente attivato la fase relativa al livello 3-disagio per i giorni di massima allerta. Questa misura implica un invito esplicito alla cittadinanza ad adottare le consuete precauzioni per mitigare gli impatti del caldo intenso. Tra le raccomandazioni principali figurano l'evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore più calde, l'idratazione costante e l'attenzione ai soggetti più fragili.

Le rilevazioni effettuate oggi alle ore 14 dal portale della Protezione civile regionale hanno confermato l'intensità del fenomeno.

Sono stati registrati picchi di temperatura significativi in diverse località umbre: Orvieto ha toccato i 37,6 °C, Ficulle i 36,9 °C, Attigliano i 37,3 °C e Foligno ha raggiunto il valore massimo di 38,1 °C. Anche le città principali non sono state risparmiate, con Perugia e Terni che hanno fatto registrare rispettivamente 35,6 °C e 35,2 °C. La situazione è resa più critica dal fatto che, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio, le temperature minime in molte aree dell'Umbria hanno superato i 20 °C, impedendo un adeguato raffrescamento notturno. Esempi includono 23,3 °C a Città della Pieve, 23,5 °C a Orvieto, 24,2 °C a Terni, 23,3 °C ad Avigliano Umbro e 22,7 °C a Ficulle.

Prospettive meteorologiche e consigli

Le previsioni indicano che l'ondata di calore è destinata a proseguire e, in alcune zone, a intensificarsi ulteriormente nei prossimi giorni. Si prevede un aumento, anche sensibile, dei valori serali, che potranno raggiungere punte di 22‑24 °C su gran parte delle località della regione. Il contesto meteorologico regionale è caratterizzato dal rafforzamento di un campo di alta pressione, che manterrà condizioni di tempo variabile. Le mattinate saranno prevalentemente accompagnate da cielo sereno e soleggiato, offrendo un breve respiro, ma i pomeriggi vedranno un aumento della nuvolosità, con possibili rovesci e piovaschi che interesseranno soprattutto le zone montane e pedemontane dell'Umbria.

Le temperature massime continueranno a mantenersi elevate, oscillando prevalentemente tra i 33 e i 37 gradi quasi ovunque. I venti, invece, rimarranno perlopiù di debole intensità e soffieranno principalmente dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere l'afa.

Di fronte a questo scenario, il mantenimento di un elevato livello di allerta e l'adozione di comportamenti prudenti sono fondamentali. È richiesta una particolare attenzione da parte di tutta la popolazione, con un focus specifico sulle persone più vulnerabili agli effetti del caldo intenso, per prevenire potenziali rischi per la salute.