Le acque dei laghi Trasimeno e Piediluco, in Umbria, hanno superato con esiti ampiamente positivi i monitoraggi microbiologici condotti nel 2026 dalla campagna "Goletta dei Laghi". L'iniziativa, giunta alla sua ventunesima edizione e alla sesta tappa nella regione, ha rilevato che sette punti su otto campionati rientrano nei limiti di legge, confermando una buona qualità generale dei bacini lacustri umbri.

I risultati dettagliati dei monitoraggi

Nel Lago Trasimeno, su un totale di cinque punti analizzati, è stato riscontrato un solo caso di non conformità.

Il campione prelevato alla foce del torrente Paganico a Castiglione del Lago è risultato infatti fuori norma. Tutti gli altri siti monitorati nel Trasimeno hanno invece ottenuto risultati pienamente soddisfacenti, dimostrando la loro conformità ai parametri di legge. Nello specifico, sono stati "promossi a pieni voti" il torrente Anguillara a Castiglione del Lago, la foce del fosso Macerone a Tuoro sul Trasimeno, il canale di scarico del depuratore Tuoro-Passignano e la foce del canale proveniente da Tuoro in località Punta Navaccia, sempre nel comune di Tuoro sul Trasimeno.

Per quanto concerne il Lago di Piediluco, tutti e tre i punti esaminati hanno mostrato valori entro i limiti di legge.

Questi includono la foce del rio Medio Nera, il campione prelevato presso Armeno Armeni e la foce del rio Fuscello, confermando l'ottima condizione microbiologica di questo bacino.

Il primo Bilancio idrico regionale e le criticità del Trasimeno

La presentazione dei dati della "Goletta dei Laghi" è stata anche l'occasione per illustrare, in una conferenza stampa tenutasi a Perugia, il primo Bilancio idrico regionale. Questo strumento innovativo, sviluppato dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto europeo 'Gov4Water', offre un'analisi approfondita dei flussi idrici disponibili e dei consumi effettivi nel territorio umbro. Renato Morbidelli e Alessia Flammini hanno illustrato i dettagli di questo bilancio.

Dallo studio è emerso un quadro preoccupante per il Lago Trasimeno, identificato dal report "Laghi sotto pressione" di Legambiente come uno dei bacini lacustri più a rischio. Nel corso del 2025, il lago ha subito un significativo abbassamento del livello, pari a circa 160 centimetri rispetto allo zero idrometrico, con gravi ripercussioni sulla navigazione dei battelli. A ciò si aggiunge un aumento della temperatura superficiale media, che nello stesso anno è stata di 0,79 gradi superiore alla media del periodo di riferimento 1995‑2020, evidenziando gli effetti della crisi climatica sul bacino.

La missione della Goletta dei Laghi

La campagna "Goletta dei Laghi", promossa da Legambiente, rappresenta un'iniziativa storica dedicata al monitoraggio e alla tutela delle acque dei principali bacini lacustri italiani.

Il suo obiettivo primario è sensibilizzare sia i cittadini che le istituzioni sull'importanza cruciale della salvaguardia delle risorse idriche e sulla necessità di implementare strategie di gestione sostenibile. La pubblicazione dei dati raccolti mira a garantire maggiore trasparenza e a focalizzare l'attenzione sulle condizioni ambientali dei laghi italiani, promuovendo interventi mirati per la loro protezione.