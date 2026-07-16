Un importante riconoscimento per la tutela ambientale in Puglia: la Foresta di Sfilzi, situata nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia, ha ottenuto ufficialmente lo status di bosco vetusto. Questo traguardo, comunicato il 16 luglio 2026, è frutto di una valutazione che ha confermato le sue caratteristiche di naturalità e la presenza di alberi secolari. L'ottenimento di tale status rappresenta un passo cruciale per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità nel territorio pugliese, garantendo alla Foresta di Sfilzi una protezione rafforzata.

La Foresta di Sfilzi: Ecosistema Antico nel Gargano

La Foresta di Sfilzi si estende all'interno della vasta area protetta del Parco Nazionale del Gargano. Questa zona forestale è nota per la sua ricchezza botanica, caratterizzata dalla predominanza di faggi e da altre specie arboree di grande valore. Molti esemplari hanno raggiunto età avanzate, testimoni di secoli di storia naturale e custodi di un delicato equilibrio. Lo status di bosco vetusto è attribuito a foreste che hanno conservato intatte le loro peculiarità di naturalità, distinguendosi per la presenza di alberi di età elevata e una struttura ecologica complessa. Questa complessità è fondamentale, poiché favorisce la proliferazione e la coesistenza di un'ampia gamma di specie animali e vegetali, rendendo la foresta un ecosistema vitale per la biodiversità.

Riconoscimento per la Conservazione del Patrimonio Naturale

L'acquisizione del nuovo status di bosco vetusto per la Foresta di Sfilzi si traduce in concrete azioni di tutela e in una significativa valorizzazione dell'area, elevandola a patrimonio naturale di rilievo nazionale. Il Parco Nazionale del Gargano, che ospita questa foresta, si conferma uno dei più importanti parchi italiani, sia per la sua estensione territoriale sia per l'eccezionale ricchezza di biodiversità che custodisce. Il conferimento di questo status si inserisce pienamente tra le azioni di conservazione promosse a livello nazionale. Tali iniziative sono volte a proteggere e a preservare gli ecosistemi forestali più antichi e preziosi presenti sul territorio italiano, sottolineando l'importanza di salvaguardare questi ambienti unici.