La Sicilia ha affrontato una giornata di caldo intenso il 26 agosto 2026, con punte eccezionali registrate nelle aree interne. In particolare, Caltanissetta ed Enna hanno toccato i 42,7 gradi Celsius, posizionandosi come le località più roventi dell'isola. Questi dati sono stati rilevati dal Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias).

Subito dietro, nel territorio agrigentino, Aragona ha registrato 42,3 gradi. Diverse altre zone dell'Agrigentino, del Nisseno e dell'Ennese hanno superato la soglia dei 41 gradi. L'ondata di calore ha interessato l'intera regione, sebbene con valori generalmente più contenuti lungo le fasce costiere, dove le massime si sono attestate tra i 32 e i 38 gradi, specialmente nelle aree orientali e nel Messinese.

Il quadro termico nelle città principali

Il quadro termico ha mostrato valori significativi anche nelle principali città. A Palermo il termometro ha segnato 33,5 gradi, mentre a Catania si sono registrati 34,5 gradi e a Messina 34 gradi. Nel Trapanese, in particolare a Trapani Fulgatore, la temperatura ha raggiunto i 38,3 gradi. È importante notare che in alcune aree del Palermitano e del Trapanese, le massime hanno superato i 40 gradi, confermando l'intensità del fenomeno anche in prossimità delle coste occidentali.

L'analisi meteorologica regionale

L'analisi dei dati regionali conferma che l'ondata di caldo ha colpito con maggiore forza le zone interne centro-meridionali della Sicilia, dove le temperature hanno oscillato tra i 37 e i 42 gradi.

Le aree costiere hanno invece mantenuto massime tra i 32 e i 36 gradi. A Trapani e Marsala, i valori si sono attestati intorno ai 36 gradi, accompagnati da venti provenienti da sud-sud-est con raffiche fino a 35 km/h. La Protezione Civile non ha emesso segnalazioni di fenomeni meteo-idro significativi per la giornata del 26 agosto.