Le condizioni dell'incendio che da venerdì notte devasta la valle Gesso, sul monte Piastra nelle alture sopra Valdieri, sono peggiorate a causa dell'aumento delle temperature. Il rogo ha già bruciato quasi 40 ettari di territorio, come rilevato da perimetrazione drone, e continua a minacciare l'area. Il sindaco di Valdieri, Guido Giordana, ha confermato l'impiego di quindici persone tra squadre Aib, vigili del fuoco e volontari del Parco.

Durante la giornata, gli operatori sono stati costretti ad allontanarsi temporaneamente per sicurezza, a causa del rotolamento di massi incandescenti e del rapido propagarsi delle fiamme.

Al campo base, dove i volontari ricevono assistenza con il supporto dei cittadini, è stata richiesta la presenza della Croce Rossa. Le fiamme lambiscono una pineta e l'abitato di Cascinette; il rischio è che, se l'incendio si propagasse per chioma, sarebbe impossibile domarlo da terra.

Incendio nel Cuneese: l'appello per più mezzi

Il sindaco Giordana ha sottolineato la criticità della situazione, evidenziando la scarsità di mezzi aerei. "I canadair e gli elicotteri vengono inviati a stento, ma questi interventi a macchia di leopardo non aiutano nessuno", ha dichiarato. Ha aggiunto che "i volontari sono stanchi, se ci fossero incendi in altre valli sarebbe difficile mobilitare gli Aib". La necessità di rafforzare la dotazione di mezzi e personale è stata ribadita per gestire l'emergenza e prevenire ulteriori rischi per popolazione e territorio.

Valdieri e Roaschia: un modello di collaborazione

In un contesto differente, Valdieri e il vicino comune di Roaschia hanno avviato iniziative di collaborazione per migliorare i servizi. I due comuni hanno acquistato congiuntamente una motoscopa di ultima generazione, un investimento di 150 mila euro, finanziato da fondi FSC 21-27 e comunali. Questa sinergia territoriale è destinata a garantire maggiore pulizia e sicurezza delle strade, ottimizzando le risorse. Il sindaco Giordana ha evidenziato come tale cooperazione tra piccoli centri montani permetta di raggiungere obiettivi altrimenti preclusi alle singole amministrazioni, dimostrando l'efficacia dell'unione.