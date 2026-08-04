Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci Seri, e la direttrice dell'Asur Marche, Nadia Storti Caporossi, hanno sollevato forti critiche nei confronti della Regione Marche. Al centro della contestazione vi è la gestione della procedura per l'individuazione del sito destinato ad accogliere la nuova discarica nell'area di Macerata. L'intervento congiunto dei due rappresentanti istituzionali è avvenuto durante una conferenza stampa, occasione in cui hanno espresso con fermezza le loro preoccupazioni.

Seri e Caporossi hanno apertamente accusato l'amministrazione regionale di "fare melina" sulla scelta cruciale del sito, un'espressione che denota una condotta dilatoria e priva di risolutezza.

Hanno enfatizzato come questa mancanza di decisioni chiare e tempestive stia generando un clima di profonda incertezza. Tale situazione di stallo, hanno spiegato, si ripercuote negativamente sia sui cittadini, che attendono risposte concrete, sia sugli enti locali coinvolti attivamente nella complessa gestione dei rifiuti. "Non si può continuare in questo modo; è indispensabile una decisione chiara e definitiva", ha dichiarato il sindaco Seri, ribadendo con forza l'urgenza di garantire la massima trasparenza e una rapida individuazione dell'area idonea per la discarica.

Le preoccupazioni degli amministratori locali

Durante l'incontro con la stampa, la direttrice Caporossi ha messo in luce le gravi ripercussioni che l'attuale situazione rischia di avere sulla programmazione dei servizi sanitari e ambientali a livello regionale.

Ha specificato che la persistente assenza di una scelta definitiva da parte della Regione Marche sta causando significative difficoltà operative per le amministrazioni locali e, al contempo, rischia di alimentare inutili tensioni tra i territori interessati. Entrambi gli amministratori hanno lanciato un appello alla responsabilità istituzionale, chiedendo con determinazione che la Regione si assuma pienamente l'onere di prendere una decisione definitiva, superando l'attuale fase di indecisione.

Il quadro della gestione rifiuti nelle Marche

La questione della nuova discarica non è un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio e articolato della gestione dei rifiuti all'interno della regione Marche.

La pianificazione e la realizzazione degli impianti di smaltimento rappresentano, infatti, un tema di costante e spesso acceso confronto tra le diverse amministrazioni, sia a livello locale che regionale. Le pressanti richieste di maggiore chiarezza e trasparenza, avanzate congiuntamente da Seri e Caporossi, giungono in un momento particolarmente delicato, in cui le scelte relative alla localizzazione degli impianti sono attese con grande impazienza dalle comunità locali, che necessitano di certezze e soluzioni concrete per il futuro della gestione dei rifiuti nel loro territorio.