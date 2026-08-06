Il gruppo Generali ha annunciato il raggiungimento di risultati eccellenti, un traguardo che conferma la solida progressione del piano strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'. L'amministratore delegato, Philippe Donnet, ha sottolineato come questi successi siano il frutto di una performance molto robusta e trasversale a tutti i segmenti aziendali, evidenziando una crescita costante e mirata.

Performance nei settori assicurativi e nella gestione patrimoniale

Nel contesto del business assicurativo, il comparto Vita e quello Danni hanno dimostrato una solida traiettoria di sviluppo, consolidando sia il risultato operativo sia la redditività tecnica.

Questo progresso è stato raggiunto nonostante un maggiore impatto delle catastrofi naturali, un fattore che ha messo alla prova la resilienza del settore. Parallelamente, la piattaforma di Asset Management del gruppo ha continuato la sua espansione, ampliando significativamente il portafoglio di clienti terzi e rafforzando la sua posizione sul mercato. Anche Banca Generali ha confermato, ancora una volta, il successo del proprio modello di business, contribuendo in modo significativo ai risultati complessivi del gruppo.

Strategia futura: intelligenza artificiale e sostenibilità al centro

Guardando al futuro, Generali intende proseguire nel suo impegno verso l'eccellenza. Donnet ha ribadito l'importanza di affinare le relazioni con i clienti, potenziare le competenze core e ottimizzare il modello operativo del gruppo.

Un ruolo centrale in questa strategia sarà giocato dall'intelligenza artificiale e da un uso sempre più sofisticato dei dati, strumenti considerati fondamentali per l'innovazione e l'efficienza. Un altro pilastro irrinunciabile è rappresentato dalla sostenibilità, che guiderà le scelte e le operazioni del gruppo. Questo percorso positivo, fondato su costanza, disciplina e una visione di lungo termine, mira al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano strategico e alla creazione di valore per tutti gli stakeholder, mantenendo un focus costante sulla crescita e l'innovazione.

Generali ha inoltre riaffermato l'impegno a fornire risposte puntuali e trasparenti alle domande degli stakeholder, mantenendo una comunicazione chiara e coerente sulle strategie adottate.

Questo approccio è in linea con quanto illustrato dall'amministratore delegato e con i principi di governance che guidano il gruppo, come evidenziato in occasione dell'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2026.