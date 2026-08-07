Unipol ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile netto consolidato pari a 1.056 milioni di euro, registrando un significativo incremento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2025. Tale risultato è inclusivo del contributo di Bper per l'intero semestre.

Performance Finanziaria e Raccolta Premi

La raccolta complessiva si è attestata a circa 9 miliardi di euro, con una crescita del 3,9% sul dato normalizzato al 30 giugno 2025. Nel dettaglio, il comparto danni ha contribuito per 5 miliardi (+3,6%), mentre il comparto vita per circa 4,1 miliardi (+4,4%).

Il combined ratio, indicatore chiave di redditività tecnica nel settore assicurativo, si è attestato al 91,8%, in linea con gli obiettivi di fine piano strategico. L’indicatore di solidità patrimoniale, il solvency ratio, è salito dal 230% al 259% nel semestre. Per il gruppo assicurativo, è migliorato dal 279% al 290%.

Unipol: Profilo e Strategia

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi italiani, attivo nei rami danni, vita e servizi finanziari. La società, con sede a Bologna, opera attraverso una rete capillare di agenzie e filiali su tutto il territorio nazionale, con un'offerta di servizi integrati a privati, imprese e professionisti.

Il gruppo, quotato alla Borsa Italiana, si concentra su innovazione e sostenibilità nei propri processi. Persegue obiettivi di crescita redditizia e solida patrimonializzazione, come evidenziato dai risultati del primo semestre dell’anno.