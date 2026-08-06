Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, ha annunciato che il gruppo ha conseguito risultati eccellenti e intende proseguire con determinazione nell’adozione dell’intelligenza artificiale. Le dichiarazioni sono state rilasciate il 6 agosto 2026, durante un incontro con la stampa tenutosi in Veneto. Donnet ha messo in luce gli importanti traguardi raggiunti dall’azienda, sottolineando la centralità dell’innovazione tecnologica e della trasformazione digitale nelle strategie future del colosso assicurativo.

“Abbiamo raggiunto risultati eccellenti grazie all’impegno costante di tutti i nostri collaboratori e alla nostra intrinseca capacità di innovare”, ha affermato Donnet.

Il manager ha ribadito l'intenzione di Generali di continuare a investire massicciamente nell’intelligenza artificiale per affinare e migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla clientela. La trasformazione digitale, ha sottolineato, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile e la competitività del gruppo nel panorama assicurativo globale.

L'intelligenza artificiale al centro della strategia di Generali

Generali ha già avviato numerosi progetti innovativi basati sull’intelligenza artificiale, con il duplice obiettivo di ottimizzare i processi interni e di proporre soluzioni sempre più personalizzate e all'avanguardia ai propri clienti. L’azienda mira a sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie per semplificare le procedure operative, ridurre drasticamente i tempi di risposta e accrescere l’efficienza operativa complessiva.

Donnet ha enfatizzato come l’adozione dell’IA sia una componente ormai imprescindibile della strategia di lungo periodo del gruppo, proiettata verso il futuro.

L'implementazione dell'intelligenza artificiale è destinata a generare risparmi significativi per Generali. L’obiettivo prefissato è ambizioso: raggiungere un taglio dei costi pari a 350 milioni di euro entro il 2027, attraverso l’automazione spinta e la costante ottimizzazione dei processi aziendali. Questi benefici economici sono attesi dall’applicazione dell’IA in diverse aree cruciali, tra cui la gestione dei sinistri, il miglioramento del servizio clienti e una più accurata valutazione dei rischi assicurativi.

Generali: leadership e visione nel settore assicurativo

In quanto uno dei principali gruppi assicurativi a livello internazionale, con una presenza consolidata in numerosi mercati globali, Generali ha posto l’innovazione digitale al centro della propria strategia di sviluppo. L’investimento in tecnologie avanzate è mirato a rafforzare ulteriormente la propria posizione competitiva e a mantenere la leadership di mercato. L’impegno profondo verso l’intelligenza artificiale si inserisce in un più ampio percorso di trasformazione che mira a rendere l’azienda più agile, reattiva e capace di anticipare le esigenze in continua evoluzione del mercato.

La direzione strategica intrapresa da Generali riflette una tendenza sempre più marcata e diffusa nell'intero settore assicurativo, dove le nuove tecnologie stanno assumendo un ruolo di importanza crescente.

L’adozione dell’intelligenza artificiale permette alle compagnie di migliorare l'efficienza, contenere i costi operativi e offrire servizi sempre più innovativi e su misura ai propri assicurati. Attraverso le parole del suo amministratore delegato, Generali conferma con fermezza la volontà di proseguire su questa strada, puntando su investimenti mirati e una visione chiaramente orientata al futuro e alla sostenibilità.