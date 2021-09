Lunedì 13 settembre 2021 si è ufficialmente conclusa OnBeauty by Cosmoprof Worldwide di Bologna, prima manifestazione riservata all'industria dell'estetica in presenza dopo l'emergenza pandemica da coronavirus. La kermesse fieristica realizzata in collaborazione con Cosmofarma Reazione e Sana (il primo salone dedicato ai prodotti farmaceutici e il secondo a quelli biologici) ha coinvolto 50 mila visitatori curiosi sulle principali novità post-pandemia dei vari marchi legati al mondo della cosmetica. Giampiero Calzolari, presidente della Fiera di Bologna si è detto piuttosto soddisfatto del grande interesse per il biologico da parte del pubblico visitatore.

Le dichiarazioni di Calzolari sul successo di Sana a OnBeauty

"Abbiamo avuto conferma con soddisfazione, della forte determinazione di ripresa delle imprese che sono tornate in fiera dopo questo lungo periodo d’interruzione delle attività in presenza" ha confermato il presidente della Fiera di Bologna Giampiero Calzolari, stilando un bilancio complessivo dei visitatori dopo la chiusura del salone internazionale del biologico a OnBeauty by Cosmoprof. Calzolari ha infine ringraziato anche i principali brand partner (Cosmetica Italia, FederBio, AssoBio e Ice) che hanno appoggiato l'iniziativa di promuovere la cosmesi biologica sui mercati internazionali.

I motivi del successo del mercato biologico secondo l'Osservatorio Sana

Secondo quanto rilevato dai dati dell'Osservatorio di Sana, il periodo post pandemico ha registrato un notevole interesse nelle persone per i prodotti biologici e una maggior tolleranza e rispetto verso l'ambiente. Nel 2020 il valore del mercato del biologico in Italia ha raggiunto i 4,573 miliardi, mentre l'esportazione dei prodotti naturali nostrani sui mercati internazionali vale più di 2,9 miliardi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aumentano quindi le azioni a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese produttrici dei prodotti naturali con un'innovativa Sana beauty days, fiera che si svolgerà il 23 e il 14 giugno 2022 ad Amburgo, in Germania. Il mercato tedesco è la zona di maggior interesse in Europa per la cosmesi biologica, con un valore di pari a 1.38 miliardi di euro nel 2019 e un indice d'incremento che si conferma al 9%.

Bologna, i prossimi appuntamenti fieristici con il settore della cosmetica

Bologna Fiere accoglierà dal 10 al 14 marzo 2022 la 53esima edizione del Cosmoprof Worldwide. Dal 6 all'8 maggio 2022 invece si terrà la prossima edizione del Cosmofarma, mentre Sana dall'8 all'11 settembre 2022 sempre nel quartiere fieristico del capoluogo emiliano.