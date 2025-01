Il 26enne belga Rune Herregodts è uno dei nuovi acquisti della squadra più vincente del ciclismo professionistico, la UAE Emirates. Dopo due stagioni alla Intermarchè, in cui si è segnalato come un passista di ottimo livello, Herregodts ha attirato l'attenzione della UAE, che lo ha cercato per dare ancora maggior sostanza al proprio organico. In un'intervista a Het Nieuwsblad, il corridore belga ha raccontato di aver tentennato non poco prima di accettare la proposta, ma di non aver voluto perdere l'occasione di far parte della squadra più forte del gruppo.

Dopo il primo ritiro di preparazione, Herregodts ha spiegato di aver già toccato con mano le differenze tra la sua nuova squadra e la Internarchè. Il corridore belga ha raccontato che adesso si allena in modo diverso, che ha difficoltà a trovare qualcuno con cui condividere le sue pedalate e di essere costretto ad adottare alcuni stratagemmi, come indossare un giubbino antipioggia che gli fa consumare più watt.

Herregodts: 'Non volevo lasciare la Intermarchè'

Rune Herregodts ha raccontato di essere rimasto un po' spiazzato dalla proposta che gli è arrivata dalla UAE. Pur avendo dimostrato delle buone qualità, il 26enne belga non è certo il corridore che trova facilmente posto in un organico stellare come quello della squadra di Pogacar.

Herregodts ha spiegato di aver riflettuto a lungo prima di accettare, anche per la difficoltà a dire addio alla Intermarchè.

"Devo ammettere che ho dovuto pensarci attentamente. Ovviamente ero molto lusingato dall'offerta, ma non volevo necessariamente lasciare l'Intermarchè Wanty. Al contrario. Ma se la migliore squadra del mondo bussa con un grande progetto, allora questo è sufficiente per prendere una decisione" ha dichiarato il corridore belga, che ha firmato un biennale e diventerà così uno degli uomini di fatica della UAE Emirates.

'Il nostro allenamento di resistenza è più duro'

Già in queste prime settimane di allenamento con la nuova squadra, Herregodts ha trovato un metodo di lavoro molto differente. "Il nostro allenamento di resistenza è più duro di quello degli altri team" ha raccontato il corridore belga, che a causa dell'intensità dei suoi allenamenti ha delle difficoltà a trovare dei compagni di pedalate.

Herregodts ha spiegato che molti colleghi non si allenano più con lui e che è costretto ad adottare degli stratagemmi per mantenere qualche compagno d'avventura senza venire meno all'intensità dell'allenamento di casa UAE.

"E' qualcosa che sto iniziando a notare ora. Ad esempio, mi alleno spesso con Jenno Berckmoes della Lotto. Ho avuto la fortuna che fosse uscito dall'inverno molto forte, in modo che potessimo ancora allenarci insieme, ma ho dovuto mettere su un giubbino antipioggia che mi è costato venti watt. Quindi non puoi più allenarti con tutti, ma solo con corridori che hanno il motore per farlo" ha dichiarato Herregodts.