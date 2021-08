Federico Rutali ha deciso di intraprendere una carriera in Politica. L’influencer ventitreenne ha, infatti, dichiarato di essere pronto a candidarsi con Forza Italia alle elezioni amministrative di Bologna in autunno. Tra le sue proposte politiche emergono diverse attività per aiutare i giovani vittime di bullismo, lottare per introdurre degli sportelli d'ascolto e dei corsi d'educazione sui rischi della rete negli istituti scolastici. Iniziative quelle di Rutali nate da un'esperienza adolescenziale da vittima di body shaming da parte di bulli e leoni da tastiera sui social.

A raccontarle è stato proprio l'influencer, nato a Bologna il 26 agosto 1997, in una recente intervista rilasciata al Corriere di Bologna.

Le iniziative anti-bullismo proposte da Federico Rutali

"Vorrei dare voce a chi non ne ha e ne soffre" ha esordito così Federico Rutali, spiegando che sono le vittime di bullismo e cyber bullismo a essere i motivi che l'hanno portato a candidarsi come consigliere comunale a Bologna. Il giovane influencer ha inoltre affermato che si dovrebbe inserire qualche ora dedicata alla formazione digitale come attività didattica per insegnare ai giovani a essere più prudenti e informati nell'affrontare i pericoli più diffusi nella rete. Sempre stato a quanto affermato da Rutali al Corriere della Sera, dovrebbero essere introdotte delle consulenze nelle scuole in modo tale che gli studenti possano rivolgersi in autonomia a degli specialisti per essere supportati psicologicamente durante il loro percorso.

Le proposte di Rutali di tutela per vittime di revenge porn e catfishing

Il revenge porn, il catfishing come il cyberbullismo sono fenomeni che possono intaccare gravemente la sfera emotivo-relazionale di chi li subisce, e quindi, secondo Federico Rutali dovrebbero essere degli strumenti di tutela per evitare conseguenze sgradevoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra questi citati dall'influencer ci dovrebbero essere i centri di accoglienza nei centri sociali e le campagne di prevenzione che si concentrano in particolare sui pericoli del web, come raggiri da parte di utenti che adescano vittime con identità fittizie sui social network.

Federico Rutali sulla scelta di candidarsi a Bologna: 'Città che sa offrire tutto'

Federico Rutali ha infine spiegato per quale ragione ha scelto di candidarsi come consigliere comunale a Bologna: "Il consiglio comunale si è iniziato a interessarsi maggiormente ai giovani, complice anche il fatto che tantissimi ragazzi intraprendono fin da appena maggiorenni la carriera politica. È una città che sa offrire tutto".