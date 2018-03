37': Recupera Politano fermando un azione pericolosa dell'#Udinese innescata da Ali Adnan, ma poi Missiroli cerca di impostare e sbaglia il passaggio sulla destra per Politano

36': Fallo di Acerbi su De Paul che viene abbracciato e messo a terra, vistose proteste di Acerbi che dialoga con l'arbitro Abisso

35': Punizione battuta corta...#palla a Politano....tiro lento lento e basso basso che finisce alla sinistra di Bizzarri....fuori

34': Ancora fallo....questa volta è Behrami a commettere fallo su Politano sulla corsia destra d'attacco del #Sassuolo

33': Fallo di Danilo su Babacar a centrocampo....

32': De Paul...in verticale per Adnan...cross deviato da Lirola: angolo per l'Udinese

31': Duello in velocità tra Babacar e Samir imbeccato in profondità.....Samir prova a deviarla addosso a Babacar...ma la mette fuori...angolo per il Sassuolo!

30': Behrami.....ne supera due...prova il tiro.....murato da Goldaniga! Riparte il Sassuolo

29': Fallo di Sensi su Samir che in ritardo lo azzoppa.....

AMMONITO SENSI!

28': Lirola sportivamente ritorna la palla all'Udinese, ma i giocatori friulani protestano perchè è stata mandata oltre la riga di fondo...

27': Resta a terra Babacar lontano rispetto all'azione, cure mediche in corso e Matri intensifica il riscaldamento

26': Pregevole intervento di Sensi che ruba palla dai piedi di Fofana....che successivamente commette fallo!

25': Fallo di Behrami su Missiroli..... riparte da dietro il Sassuolo....

24': Occasione Udinese....sprecata da De Paul che si butta in contropiede dopo esser stato servito da un pregevole tacco di Maxi Lopez

23': Cori per Massimo Oddo che applaude la curva con i sostenitori dell'UIdinese

22': De Paul arretra a ricevere palla a centrocampo e subisce un fallo, manovre lente nonostante i ritmi alti....

21': Fallo a centrocampo con Lirola che stende Adnan

20': Fatica a rimanere in campo la palla che esce più volte in fallo laterale della fascia destra dell'Udinese

19': Larsen trova Fofana che si gira e la manovra riparte da dietro....poca lucidità dell'Udinese, tanto pressing Sassuolo

18': Angolo ininfluente, ma il Sassuolo resta in attacco

17': Ancora Lirola....cross lungo lungo...arriva in corsa Adjapong....se la mette sul destro...il tiro....deviato....fuori: angolo Sassuolo!

16': Ci prova il Sassuolo sempre da destra....cross di sensi....spazza via Larsen...

15': Punizione........batte De Paul....guadagna un angolo l'Udinese!

14': Fallo di Adjapong su Widmer....punizione dalla trequarti vicino alla linea laterale: AMMONITO ADJAPONG!

13': Riprende il gioco... Behrami seve Maxi Lopez che si trova di fronte a Consigli, va con il tacco e para Consigli.... ma tutto fermo....fuorigioco!

11': Politano con bel campanile super Larsen, ma lo stesso ferma Babacar che resta a terra all'interno dell'area...

10': De Paul prova in profondità a servire Fofana.....respinge Dell'Orco.......

9': Dopo una serie di retropassaggi per Bizzarri l'Udinese finalmente attacca e con una serie di passaggi tra De Paul e Berami provano ad imbeccare Maxi Lopez in profondità.....anticipa Consigli!

8': Difficoltà nel manovrare il giro palla per la difesa dell'Udinese complice un pò il campo scivoloso, ma anche il pressing del Sassuolo

7': Ancora angolo per il Sassuolo grazie ad un duello tra Babacar e Larsen....la palla esce oltre la linea di fondo dal lato opposto

6': Calcio d'angolo per il Sassuolo......Politano....Samir di testa la mette fuori dal lato opposto, ancora calcio d'angolo......nulla di fatto...Bizzarri la blocca tranquillo!

5': Danilo per De Paul che serve Widmer, cross al centro...Maxi Lopez commette fallo su Acerbi

4': Politano che si invola sulla destra dopo una serie di errori e guadagna una rimessa laterale, ma nel servire Lirola viene fischiato fuorigioco

3': Fofana e Behrami ci rovano ad attaccare per vie centrali, ma Sensi fa muro....buon passo però per i Friulani.

2': Ci prova l'Udinese ad avanzare dalla fascia destra guadagnando una serie di rimesse laterali....campo molto scivoloso!

1': Subito un fallo fischiato a Jankto ai danni di Mazzitelli lungo la linea laterale di destra

FISCHIO d'INIZIO: Maxi Lopez dà il via all'incontro. Udinese che attacca da destra verso sinistra e Sassuolo che risponde da sinistra verso destra

Udinese con la tipica divisa di casa bianconera con schiena nera, pantaloncini e calzettoni neri, mentre Sassuolo con divisa total blue con loghi e numeri bianchi.

Mancano 10 minuti: Conclusi gli esercizi di riscaldamento per Udinese e Sassuolo ora è tutto pronto per il fischio d'inizio tra Udinese e Sassuolo!

L'arbitro Abisso e tutti gli assistenti effettuano gli esercizi di riscaldamento.

Riscaldamento del Sassuolo in corso!

Fitta pioggia sottile e campo che non sembra in perfette condizioni qui alla Dacia Arena dove si festeggia anche San Patrizio!

La formazione ufficiale dell'Udinese:

La formazione ufficiale del Sassuolo:

Spogliatoio del Sassuolo: divisa da trasferta!

Le probabili formazioni:

UDINESE(3-5-1-1):Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lopez.

A disposizione: Borsellini, Scuffet, Nuytinck, Pezzella, Zampano, Barak, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Pontisso, Perica.

Allenatore: Massimo Oddo.

SASSUOLO(4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Adjapong.

A disposizione: Marson, Pegolo, Lemos, Dell’Orco, Mazzitelli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Matri, Pierini.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

La pioggia sta scemando e sta spuntando il sole in un Udine che s’era svegliata bagnata e grigia, alle ore 18 però il clima sarà rovente all’interno della Dacia Arena perché la vittoria per i padroni di casa manca da troppo tempo e l’ultimo punto guadagnato per i bianconeri di Mr. Oddo risale al pareggio interno con il Milan [VIDEO] (partita seguita da noi allo stadio come oggi n.d.r.) avversario odierno il Sassuolo che a parte due pareggi nelle ultime 5 di campionato non vince da ben nove giornate [VIDEO]e si trova in piena lotta salvezza a pari punti con la SPAL al terzultimo posto con tre assenze importanti per squalifica: Peluso, Berardi e Ragusa oltre all’infortunato Lerschert; nell’Udinese invece mancheranno gli infortunati Lasagna e Angella.

Iachini probabilmente ricorrerà ad un cambio modulo per invertire la rotta, un 3-5-2 in cambio del solito 4-3-3, nell’Udinese invece l’attacco è affidato a Maxi Lopez con De Paul che agirà alle sue spalle, difesa a 3 con Danilo e Samir sicuramente titolari e Stryger Larsen e Nuytinck che si contendono la terza maglia da titolare.

I convocati di Mister Oddo per la sfida contro il Sassuolo:

PORTIERI: Bizzarri, Borsellini, Scuffet

DIFENSORI: Alì Adnan, Danilo, Nuytinck, Samir, Stryger, Pezzella, Widmer, Zampano

CENTROCAMPISTI: Balic, Barak, Behrami, De Paul, Fofana, Hallfredsson, Ingelsson, Jankto, Pontisso

ATTACCANTI: Maxi Lopez, Perica

I convocati di Mister Iachini per la sfida contro l’Udinese:

PORTIERI: Consigli, Marson, Pegolo

DIFENSORI: Lemos, Acerbi, Lirola, Goldaniga, Rogerio, Dell'Orco, Adjapong

CENTROCAMPISTI: Magnanelli, Mazzitelli, Missiroli, Biondini, Sensi, Frattesi, Cassata, Duncan

ATTACCANTI: Matri, Politano, Pierini, Babacar