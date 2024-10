Torna la Champions League. Il Milan ha tanta voglia di mettere in cascina punti importanti per risalire la mega classifica che ora vede la squadra di Mister Paulo Fonseca in ultima posizione a 0 punti guadagnati viste le sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen. L'impresa non sarà delle più facili perchè a San Siro alle ore 18.45 di martedì 22 Ottobre arriva un Club Brugge forte dei 3 punti conquistati. Nel campionato belga la squadra nerazzurra viaggia tra le inseguitrici del Genk che guida in solitaria con ben 25 punti guadagnati. Il Milan ha segnato solamente un gol con Christian Puliisic e ne ha subiti ben 4.

Anche il Club Brugge ha segnato solamente un gol con Tzolis nella vittoria contro lo Sturm Graz ma poi ne ha subiti ben tre contro il Borussia Dortmund. L'avversario dovrebbe essere alla portata per i rossoneri. In conferenza stampa pre gara, Mister Fonseca ha dichiarato che Rafael Leao tornerà titolare dopo aver visto dalla panchina la vittoria del Milan sull'Udinese sabato scorso. Ritorno da titolare anche per Theo Hernandez che dovrà scontare ancora una gara per squalifica. A proposito di squalifica, sarà titolare anche Tijani Rejinders che sabato ha visto sventolare il cartellino rosso dopo un intervento con Lovric che ha aperto molte polemiche nel mondo del calcio. Fonseca poi ritrova anche Matteo Gabbia che farà coppia con Fikayo Tomori, anche egli in panchina contro i friulani, ma che è entrato per difendere il risultato dagli assedi finali.

Youssuf Fofana sempre più al centro del Milan targato Fonseca, non riposa nemmeno oggi così come non potrà riposare Alvaro Morata dato che Tammy Abraham non risulta nemmeno convocato per problemi alla spalla destra e Luka Jovic non è presente in lista Champions League. Per l'attacco allora il Milan pesca da Milan Futuro e convoca Francesco Camarda come possibile sostituto di Morata in caso di necessità.

Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek completano il pacchetto della trequarti.

Il Club Brugge ha una rosa molto giovane con l'esperto portiere Simon Mignolet a fare da riferimento visti i suoi 36 anni. Una vecchia conoscenza del calcio italiano Andres Skov Olsen non farà parte dei protagonisti della sfida di San Siro perchè fermato da un infortunio muscolare al polpaccio.

La squadra di Nicky Hayen vuole misurarsi su un campo importante in ambito europeo e lo farà con un modulo molto chiuso difensivamente, con l'unica punta Jutgla con gli inserimenti dei 4 centrocampisti e con molta densità in fase offensiva. Dovranno stare attenti soprattutto gli esterni difensivi del Milan. Le incursioni laterali sono un'arma d'attacco della squadra belga. Uno dei gioielli più pericolosi è il laterale sinistro Maxim De Cuyper che in quella fascia farà coppia nel binario con Christos Tzolis. Di lui si parla in chiave mercato. Tra le squadre interessate alle sue prestazioni sportive c'è proprio il Milan in caso di partenza di Theo Hernandez. Dalla panchina un altro interessante prospetto come il regista Raphael Onyedika.

Il direttore di gara sarà il tedesco Felix Zwayer con la collaborazione dei signori Robert Kempter e Christian Dietz in qualità di guardalinee. A bordo campo per mantenere l'ordine il quarto ufficiale Florian Badstübner. Dalla sala VAR Christian Dingert che a sua volta sarà assistito da Sören Storks in qualità di AVAR.

Milan - Club Brugge: le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca

Club Bruggge (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, De Cuyper; Jashari; Skóraś, Vetlesen, Vanaken, Tzolīs; Jutglà. Allenatore: Hayen