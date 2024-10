Ritorna la Serie A. Archiviata la soste per permettere di giocare alle squadre nazionali è tempo di rivedere i campi della Serie A. Alle ore 18 andrà in scena Milan - Udinese allo stadio San Siro. Tempo molto umido e piovoso in questo ottobre che, nonostante le alte temperature, continua ad essere umido come non si era visto da tempo. Da tempo non si è visto un Milan con una partenza così arrancante, la peggiore rispetto agli ultimi 10 anni. Il Milan di Fonseca infatti è reduce dalla sconfitta di Firenze. La Fiorentina di Raffaele Palladino ha superato i rossoneri per 2 a 1 facendo emergere tutti i limiti di una squadra che non ha ancora brillato, ma che nonostante tutto è solamente a 5 punti dalla testa della classifica.

A 13 punti invece si trovano i friulani con 2 punti in più rispetto alla squadra meneghina. Neanche a dirlo per Fonseca & co il fatto che sia obbligatorio portare a casa i tre punti in palio per dimostrare che Firenze è stato uno scivolone e che il futuro sarà meno tumultuoso. Gli atteggiamenti della squadra rossonera però hanno fatto molto discutere e probabilmente il tecnico effettuerà delle scelte "punitive" o meglio senza guardare il cognome o l'importanza del giocatore. Questo quanto dichiarato in conferenza stampa dall'allenatore del Milan. Tutte le ipotesi fanno pensare ad un'esclusione importante come quella di Rafael Leao. Il giocatore portoghese ha dimostrato con la propria nazionale il proprio valore scevro da polemiche e da pressioni, mentre la sua stella si sta opacizzando in casa rossonera.

A quanto pare, al posto del numero 10 rossonero dovrebbe giocare Okafor. Nel Milan sarà assente anche Theo Hernandez che dovrà scontare 2 turni di squalifica dopo l'espulsione a tempo scaduto contro la Fiorentina.

Per sostituire il 19 francese, dovrebbe giocare Filippo Terracciano. Poca scelta nel ruolo che una volta veniva chiamato terzino: Alessandro Florenzi non si vedrà prima dell'anno nuovo, Davide Calabria risulta ancora infortunato, quindi l'unico rimasto nella rosa è Emerson Royal che nonostante le critiche, dovrebbe mantenere il proprio posto tra gli undici iniziali, quanto sarebbe servito nelle rotazioni Pierre Kalulu è il commento spontaneo dei tifosi rossoneri.

Assente dell'ultimo momento anche il giocatore simbolo della vittoria nel derby della Madonnina. Matteo Gabbia si ferma ai box per problemi muscolari. Il suo posto dovrebbe essere preso da Malik Thiaw in coppia Se il modulo prevederà i due centrocampisti con i tre trequartisti, dentro Samuel Chukwueze con Christian Pulisic centrale e Noah Okafor a sinistra. In attacco Alvaro Morata appare favorito rispetto a Tammy Abraham. Altrimenti potrebbe uscire uno tra Chukwueze e Pulisic facendo spazio a Ruben Loftus-Cheek.

L'Udinese negli ultimi 9 scontri a San Siro ha pareggiato 5 volte, mentre ha perso 2 e vinto altrettante, assoluta parità tra le due compagini. Friulani ancora orfani di Thauvin per i noti problemi al costato.

Dall'infermeria però arrivano buone notizie per il tecnico Kosta Runjaić. Sandi Lovric e Martin Payero sono recuperati dai rispettivi infortuni e uno dei due potrebbe scendere in campo dal primo minuto a fianco di Karlstrom ed Ekkelenkamp. A meno di sorprese, al fianco di Lorenzo Lucca dovrebbe esserci Iker Bravo con Davis pronto ad entrare dalla panchina.

Sarà Daniele Chiffi a dirigere di Milan-Udinese. Il 39enne fischietto padovano sarà aiutato nella direzione dai guardalinee Dei Giudici e Yoshikawa, il quarto ufficiale di gara a bordo campo sarà Cosso con l'ausilio dalla sala VAR di Maurizio Mariani mentre La Penna sarà l'AVAR.

Milan, i convocati di Mister Fonseca:

Portieri: Maignan, Sportiello, Torriani.

Difensori: Bartesaghi, Gabbia, Jimenez, Pavlovic, E. Royal, Terracciano, Thiaw, Tomori.

Centrocampisti: Fofana, Liberali, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Zeroli.

Attaccanti: Abraham, Chukwueze, Jovic, Leao, Okafor, Morata, Pulisic.

Udinese, gli uomini di Runjac per la sfida di San Siro contro il Milan:

Portieri: Okoye, Padelli, Sava.

Difensori: Abankwah, Bijol, Ebosse, Ehizibue, Giannettei, Guessand, Kabasele, Kamara, Palma, Tourè.

Centrocampisti: Aitta, Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric, Modesto, Payero , Zarraga, Zemura.

Attaccanti: Bravo, Brenner, Davis, Lucca, Pizzarro.