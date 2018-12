Uno degli incontri in programma per la quindicesima giornata di Serie A è quello che vede opposte Milan e Torino. I padroni di casa nelle ultime 5 partite hanno vinto tre volte, uscendo sconfitti solamente dalla capolista Juventus [VIDEO]. Situazione simile per il Torino, che nelle ultime 5 partite ha vinto due volte, pareggiato una, e perso con il Parma per 2-1. Le due squadre sono separate da 4 punti in classifica, ed un’eventuale vittoria degli ospiti ridurrebbe le distanze ad un solo punto.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti Segui il Canale Serie A

Analisi a parte, il match si preannuncia emozionante. Per tale motivo ci saranno molti tifosi a seguirlo anche in televisione o in streaming.

Dove vedere Milan-Torino in diretta in televisione e in streaming

Nel dettaglio, Milan-Torino è in diretta esclusiva sui canali a pagamento di Sky.

L'intero incontro potrà essere seguito dalle 20.30 circa su Sky Sport Serie A [VIDEO]. Ovviamente, come avviene per ogni partita trasmessa dalla pay tv, ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming attraverso l’applicazione Sky Go.

Ricordiamo che quest’ultimo è un servizio online che consente di veder ogni match trasmesso da Sky in diretta streaming. Si potrà così seguire il match anche in mobilità da smartphone e tablet, ovviamente dotati di connessione ad internet, in Wi-Fi o in 3/4G.

Anche i clienti NowTv potranno seguire l'evento in streaming.

Nella quindicesima giornata di Serie A, dunque, gli abbonati non avranno modo di seguire il match su Dazn, servizio multimediale da 9,99 euro al mese, che ogni settimana prevede la messa in onda di tre match del massimo campionato italiano.

Probabili formazioni Milan-Torino e quote scommesse

Per ciò che invece concerne le formazioni, il Milan dovrà schierarsi con un 4-4-2. La formazione tipo dovrebbe essere quella con Donnarumma in porta, con un reparto difensivo composto da Calabria, Abate, Zapata e R.Rodriguez. A centrocampo ci saranno Suso, Kessie, Bakayoko e Calhanoglu. Attacco composto da Cutrone e Higuain. Il Torino dovrebbe schierarsi invece con un 3-5-2. In porta ci saranno Sirigu, con in difesa Izzo, N’Kolou, Djidji, con a centrocampo De Silvestri, Baselli, Meitè, Rincon, Ansaldi. Il reparto offensivo sarà composto da il ‘Gallo’ Belotti e Iago Falque.

Per quanto riguarda le scommesse, il Milan parte favorito. La vittoria rossonera è pagata 1.85 volte la posta. Un eventuale pareggio è invece dato a quota 3.40, mentre la vittoria del Torino si trova a quota 4.60 circa.

Il pronostico più interessante di questa partita è quello riguardante il fatto che entrambe le compagini segnino. Questo risultato è quotato a 1.70. Ancora poche ore e sapremo come terminerà il match a San Siro.