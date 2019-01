Advertisement

Advertisement

Entra nel vivo il mercato del Crotone che si appresta a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti. La formazione rossoblu ha necessità di ripartire dopo aver collezionato una serie di sconfitte nel girone d'andata che l'hanno fatta sprofondare fino alla penultima posizione in graduatoria generale, davanti solamente al Padova, formazione con la quale i rossoblu all'Ezio Scida sono riusciti nel mese di ottobre ad ottenere l'ultima vittoria.

Un girone di ritorno importante è quello che aspetta la formazione di Giovanni Stroppa, richiamato dopo l'esonero di inizio stagione per riportare la squadra in zone tranquille della classifica.

Diversi calciatori però potrebbero salutare a breve [VIDEO]e altrettanti arrivare in terra DI Calabria.

Aristoteles e Faraoni, possibile addio

Tra gli elementi con la valigia pronta secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe il centrocampista venezuelani Aristoteles Romero, elemento nel giro della sua rispettiva Nazionale, ma mai entrato a pieno all'interno della visione di gioco di tecnico e squadra.

Advertisement

Per lui alcuni spezzoni di partita in queste ultime gare del 2018 andato agli archivi, prestazioni da dimenticare tra espulsioni e richiami inaspettati in panchina. Per lui si sarebbe fatto sotto il club dell'Hajduk Spalato. Altro elemento che potrebbe salutare la città nei prossimi giorni è il difensore Davide Faraoni che in questo avvio di torneo è sembrano spesso indietro sia in termini di condizioni che di prestazioni rispetto al resto della formazione.

Tripaldelli, a breve la firma

Il primo rinforzo di questa sessione invernale, [VIDEO] salvo sorprese, dovrebbe essere il giovane difensore Alessandro Tripaldelli, cresciuto nel settore giovanile della Juventus ma di proprietà del Sassuolo. Per lui un avvio di stagione all'estero tra le fila del Pec Zwolle nella Erdevise olandese, ora la possibilità di tornare a giocare in Italia anche se dalla serie cadetta.

Advertisement

Un rinforzo che andrebbe a sopperire come alternativa all'esperto Bruno Martella anche se lo stesso calciatore rossoblu potrebbe lasciare la squadra essendo corteggiato tra le altre dal Perugia. In entrata ci sarà anche da ricercare una punta brava a giocare la palla e soprattutto che possa incrementare il peso dell'attacco. Il nome che continua per questo motivo a emergere è quello del giovane Marco Tumminello, già in passato al Crotone e chiuso all'Atalanta.