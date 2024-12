Con il campionato di Serie C fermo per la pausa invernale a farla da padrona sono le voci di Calciomercato. La sessione invernale che prenderà il via il 2 gennaio potrebbe vedere ancora una volta il Crotone tra le protagoniste nel girone C. I rossoblù, in cerca di un difensore centrale, dovranno stringere i tempi per Matteo Gilli del Picerno, infatti il centrale è corteggiato negli ultimi giorni anche dall'Arezzo. Per l'esterno offensivo Giovanni Bruzzaniti, di proprietà del Crotone ma in prestito al Pineto, oltre all'interesse di Pescara e Ternana ci sarebbe ora anche il Foggia.

Gilli obiettivo di mercato dei rossoblù

Seguito con insistenza in estate dal Crotone, il difensore centrale del Picerno Matteo Gilli (classe 1997) è tutt'ora un obiettivo della squadra di Emilio Longo. Il tecnico ha allenato nelle scorse due stagioni il calciatore nella sua avventura al Picerno e gradirebbe un suo approdo in maglia rossoblù.

In estate il Picerno ha alzato le sue pretese per il difensore, che alla fine è rimasto in Basilicata. Avendo però il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbe partire a gennaio in modo da non liberarsi da svincolato fra sei mesi. Nelle ultime ore anche l'Arezzo è stato accostato al difensore, quindi il Crotone potrebbe avere un ostacolo in più per arrivare al giocatore.

Tre squadre su Bruzzaniti

Negli ultimi giorni Pescara e Ternana si sarebbero interessate all'esterno offensivo del Crotone, Giovanni Bruzzaniti. Il calciatore, ceduto in estate in prestito al Pineto con obbligo di riscatto (legato a determinati obiettivi stagionali) potrebbe cambiare maglia nella sessione di calciomercato di gennaio per accettare l'offerta di un club più ambizioso.

Nelle ultime ore sulle tracce del calciatore si sarebbe inserito anche il Foggia del tecnico Luciano Zauli.

Crotone, le altre trattative

L'altra priorità in entrata per il Crotone rimane l'acquisto di un portiere. Tramontata l'ipotesi di un arrivo in prestito dal Torino dell'esperto Antonio Donnarumma, il Crotone sembra aver puntato forte sul più giovane Jacopo Sassi dell'Atalanta, attualmente in prestito al Modena.

L'alternativa sarebbe stata individuata sempre in casa Atalanta, con il profilo di Paolo Vismara (ora in prestito alla Sampdoria).

In difesa l'ultimo nome per la fascia destra è quello di Gianmarco Todisco, terzino del Sorrento. Rimane poi calda la pista che porta all'attaccante Giovanni Volpe che potrebbe lasciare Catanzaro per approdare a Crotone con la formula del prestito sino a fine campionato.