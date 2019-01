Advertisement

La serie A osserva il suo periodo di pausa, ma in questo mese di gennaio 2019 la Coppa Italia sarà protagonista con gli ottavi di finale, che si giocheranno dal 12 al 14. Partite secche che nascondono parecchie insidie per le formazioni di Serie A, alcune delle quali dovranno affrontare un avversario di categoria inferiore. Spesso e volentieri però i pronostici della vigilia sono smentiti dal campo. Le motivazioni a volte riescono anche a fare la differenza anche contro squadre molto forti, lo insegna la storia del calcio.

I pronostici degli ottavi

Lazio-Novara: sulla carta non dovrebbe esserci storia, visto il potenziale della squadra di Inzaghi che ha tutte le carte in regola per arrivare in fondo al torneo.

Pronostico scontato a favore dei romani, ma come sempre occhio alle sorprese.

Sampdoria-Milan: una delle sfide più interessanti di questi ottavi di finale, con la Sampdoria che ha il vantaggio del fattore campo e potrebbe sorprendere un Milan che prima della sosta ha fatto abbastanza fatica.

Bologna-Juventus: sulla carta non ci sono dubbi, i bianconeri di Allegri sono più forti della squadra di Inzaghi, impegnata nella corsa per la salvezza. La trasferta di Bologna è insidiosa, ma la Juventus ha dimostrato di non mollare mai la presa e dovrebbe passare il turno.

Torino-Fiorentina: una delle partite più equilibrate degli ottavi, assolutamente da tripla. I "goal" non dovrebbero mancare nè da un lato nè dall'altro.

Inter-Benevento: avversario di categoria inferiore per i nerazzurri di Spalletti, che però faranno bene a non sottovalutare un Benevento che si presenterà a San Siro voglioso di fare bella figura e senza nulla da perdere.

Vincere per l'Inter potrebbe essere più faticoso del previsto.

Napoli-Sassuolo: è lecito attendere il solito turnover da parte di Ancelotti, ma questo Napoli ha una rosa ampia e i pronostici sono tutti dalla sua parte seppur contro un avversario temibile come i neroverdi.

Cagliari-Atalanta: il rendimento casalingo dei sardi è molto importante, davanti al suo pubblico i rossoblù escono quasi sempre indenni. Ma l'Atalanta è una macchina da gol e può imporsi in questa trasferta.

Roma-Entella: negli anni passati spesso e volentieri i giallorossi hanno fatto flop in Coppa Italia contro avversari meno quotati. Avranno imparato la lezione? Visto che in campionato la Roma è lontana dalla vetta la Coppa Italia resta un importante obiettivo stagionale.