Dopo i quarti di finale di Coppa Italia [VIDEO], torna la Serie A. La 22esima giornata sarà ricca di spunti e di match interessanti sia per lotta per l'Europa che per quella per la salvezza.

Tra questi c'è senza alcun dubbio quello tra Cagliari e Atalanta. La sfida tra rossoblu e nerazzurri, in programma lunedì alle ore 21, chiuderà questo turno è potrà dire senza alcun dubbio molto sul futuro della stagione delle due squadre. La classifica potrebbe far pensare a un pronostico chiuso, ma gli isolani hanno nella Sardegna Arena il proprio punto di forza.

La partita quindi può essere avvincente, emozionante e combattuta fino all'ultimo respiro.

Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni

Gli uomini di Maran vengono dalla pesante sconfitta sul campo del Sassuolo e cercheranno il riscatto.

Tre punti sono fondamentali per non rischiare di venir risucchiati nelle zone calde della classifica. I sardi dovrebbero scendere in campo con il consueto 4-3-1-2. Birsa dovrebbe agire alle spalle della coppia d'attacco formata da Joao Pedro e da Pavoletti. A centrocampo pesa l'assenza per squalifica di Barella, mentre in difesa potrebbe fare il suo debutto il nuovo arrivato Pellegrini.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Rolando Maran

La squadra di Gasperini sta invece vivendo un grande momento, come dimostra la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia ai danni della Juventus [VIDEO]. Il tecnico degli orobici dovrebbe affidarsi al solito 3-4-1-2, con Gomez a supporto di Pasalic, che potrebbe prendere il posto di Ilicic, e di Zapata.

Sulle fasce i soliti Hateboer e Castagne, che potrebbero rappresentare un fattore decisivo nel corso dei 90'.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djmsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne: Gomez; Pasalic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Cagliari-Atalanta, dove vedere la partita

Il match di Serie A tra Cagliari e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite e 383 del digitale). Inoltre, per chi è abbonato alla piattaforma di Murdoch, sarà possibile seguire la sfida della Sardegna Arene attraverso pc, smartphone e tablet grazie all'applicazione Sky Go. Insomma, lo spettacolo e garantito. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21. L'Europa che conta e la salvezza passano irrimediabilmente da qui.