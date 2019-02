Annuncio

Napoli-Sampdoria finisce 3-0 e per gli azzurri è una bella boccata di ossigeno dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Le statistiche evidenziano le super prestazioni di Milik e Allan, mentre è rimandato Hamsik. Più in generale i numeri raccontano di una partita dominata dagli uomini di Ancelotti che in 93 minuti arrivano 18 volte al tiro verso la porta contro le 8 dei blucerchiati. I partenopei giocano un gran calcio con il 90% di precisione dei passaggi.

Napoli-Sampdoria 3-0: le statistiche premiano Milik e Allan

Tra i grandi protagonisti di Napoli-Sampdoria 3-0 c’è sicuramente Milik.

Il polacco è un serpente letale che si muove attorno alla partita e sembra quasi mai entrarci dentro fino a quando non segna in una delle tre occasioni da gol che gli capitano.

Una gara dall’efficacia assoluta per il bomber azzurro che tocca solamente 26 palloni la metà di tutti i compagni e ma sa come farli fruttare. Prestazione di grande sostanza per Allan bravo a recuperare ben sette palloni, il numero più alto di tutti, ed è sempre nel vivo del gioco con 76 tocchi della sfera e 65 passaggi riusciti. Nota di merito anche per Insigne che firma il primo gol ed è l’uomo che prova più spesso a far male agli avversari con quattro tentativi verso la porta di Audero. Piuttosto negativa invece la serata di Marek Hamsik che fa fatica nel ruolo di regista. Lo slovacco è primo nella speciale classifica delle palle perse con ben nove errori.

Murru pasticcione nella Sampdoria che perde a Napoli

Il 3-0 è una doccia fredda per la Sampdoria che contro il Napoli avrebbe voluto fare punti per rimanere almeno una notte nelle zone altissime della classifica.

Giampaolo viene tradito da alcuni dei suoi fedelissimi, primo tra tutti Murru che va spesso in difficoltà in marcatura e si dimostra molto impreciso con le sue nove palle perse. I fari della gara erano tutti puntati su Quagliarella che non riesce a entrare nella storia fermando a undici la sua striscia di gare consecutive a segno, al pari di Batistuta. L’ex di turno si crea anche un’occasione da gol come rivela il report statistico della Lega Serie A ma non riesce a bucare Meret.

Giornata di straordinari per Audero che deve intervenire bel 11 volte. Partita difficile anche per Ramirez che resta in campo solo 54 minuti e compie ben 5 falli. Nessun guizzo ma una buona regia quella di Ekdal con 65 palloni giocati e 56 passaggi completati mentre è quasi invisibile Defrel, per lui un’ora di gioco ma solo in 25 occasioni riesce ad entrare in possesso della sfera.

Anche i numeri sembrano così confermare lo strapotere dei padroni di casa, il Napoli batte la Sampdoria 3-0 e continua così la difficile rincorsa alla Juve.