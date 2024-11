Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, l'attaccante del Manchester United Joshua Zirkzee starebbe spingendo per tornare a giocare in Italia e precisamente nella Juventus del suo ex allenatore Thiago Motta. Secondo Balzarini, inoltre, il club bianconero starebbe faticando a trovare l'intesa con l'entourage di Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto.

Juventus, Balzarini: 'Zirkzee sta facendo di tutto per tornare da Thiago Motta'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un messaggio sul proprio canale Youtube e, parlando della Juventus e delle possibili manovre di mercato che dovrebbe fare a gennaio per potenziare difesa ed attacco, ha detto: "La Juve deve correre ai riparti dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, e Skriniar resta sempre il nome più gettonato.

Perché non gioca nel PSG? È una domanda che dovremmo farci tutti, e penso che il campionato italiano venga considerato un serbatoio di recupero per quei giocatori che in altre parti non riescono a rendere al 100%. Un altro caso tipico è quello di Zirkzee, che non è riuscito a sfondare con lo United ed ora sta facendo di tutto per tornare in Italia e raggiungere la Juventus di Motta".

Balzarini, restando in tema Juventus, ha poi parlato di un argomento piuttosto caldo alla Continassa, quello del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: "Ci sono delle difficoltà, ma da quello che so non dipendono da lui, ma da chi gli gira intorno. Evidentemente, l'entourage del serbo ritiene che il calciatore non sarebbe valorizzato con un'eventuale spalmatura dell'ingaggio e quindi la situazione sta finendo in una fase di stallo.

Una circostanza che, se continuasse nel tempo, aumenterebbe le difficoltà in casa Juventus, che certamente non farà fare l'ultimo anno a Vlahovic con il contratto in scadenza".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'I calciatori hanno sempre l'ultima parola, anche sui propri entourage'

Le parole dette da Balzarini, specie quelle su Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Io credo che i giocatori abbiano sempre l'ultima parola sul loro futuro, sebbene il ruolo dei procuratori sia molto influente.

Pertanto non reputo credibile il tuo "non dipende da lui". Immagino allora che sarà Vlahovic (che già da questa stagione guadagna 12 milioni netti) in ultima istanza, a decidere la prossima tappa della sua carriera", sostiene un utente su Youtube. Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Quindi Vlahovic non comanda niente, comandano come sempre i procuratori.

Io penso che se un giocatore volesse davvero restare a tutti i costi potrebbe imporsi anche sul volere del suo entourage. Poi è vero che al giorno d'oggi è difficile che un calciatore rinunci pure ad un euro".

Infine, un tifoso scrive: "Vlahovic è un giocatore che a giugno se ne andrà, come Chiesa e Dybala prima di lui. Resta solo da capire dove andrà e soprattutto a quale cifra, ma la storia del rinnovo è soltanto la solita pantomima"