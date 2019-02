Annuncio

Stasera alle 21 andrà in scena la semifinale d'andata di Coppa Italia, Lazio-Milan. Il match odierno si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono approdati in semifinale eliminando l'Inter dopo i calci di rigore. I rossoneri, invece, nel turno precedente hanno superato il Napoli allenato da Carlo Ancelotti grazie ad una doppietta siglata da Piatek a San Siro. La Lazio quest'oggi punterà sul fattore campo per presentarsi alla partita di ritorno con un risultato favorevole, il Milan proverà a segnare almeno un gol in trasferta.

Dove vedere la prima semifinale di Coppa Italia

La semifinale d'andata di Coppa Italia, Lazio-Milan, verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Il big match tra biancocelesti e rossoneri sarà visibile anche in live-streaming sul sito/applicazione Rai Play disponibile per Tablet, Pc e Smartphone.

La sfida si preannuncia già da ora molto incerta. I biancocelesti dovranno provare a vincere per arrivare alla gara di ritorno con 2 risultati su 3 a disposizione. Il Milan, dal canto suo, tenterà il colpaccio all'Olimpico, ma anche un pareggio potrebbe andar bene agli uomini di Gattuso, soprattutto se la squadra riesce a realizzare gol in trasferta.

Le probabili formazioni delle due squadre

Simone Inzaghi stasera dovrebbe optare per il modulo 4-5-1. A difendere i pali della porta biancoceleste ci sarà Strakosha. In difesa, i due centrali difensivi Leiva e Acerbi faranno coppia con i due terzini Marusic e Lulic. Il centrocampo a cinque sarà invece composto da Romulo, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Correa.

Al centro dell'attacco ci sarà Immobile.

Gennaro Gattuso manderà in campo i rossoneri con il modulo 4-3-3. In porta ci sarà Donnarumma. Il reparto difensivo sarà composto da Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt. A centrocampo agiranno Kessie, Bakayoko e Paquetà. In attacco giocheranno Suso, Piatek e Borini.

Probabile formazione, Lazio (4-5-1): Strakosha, Marusic, Leiva, Acerbi, Lulic; Romulo, Milinkovic-Savic, Badelj, Parolo, Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Probabile formazione, Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Lazio e Milan si sono già affrontate in campionato, ovviamente nel girone d'andata.

Il 25 novembre all'Olimpico la partita è terminata in parità, 1-1. I biancocelesti ed i rossoneri si sfideranno stasera a viso aperto, per entrambe le squadre la Coppa Italia rappresenta certamente un obiettivo importante, un trofeo da conquistare in questa stagione.