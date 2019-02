Annuncio

Lazio-Milan, gara d’andata delle semifinali della Coppa Italia, si giocherà martedì 26 febbraio allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1, con ampio pre e dopo gara, e in diretta streaming su RaiPlay. Umori contrapposti alla vigilia della sfida. I biancocelesti hanno da pochi giorni salutato l’Europa League, eliminati dal Siviglia ai sedicesimi, e anche in campionato il momento non è dei migliori, infatti, reduci dalla sconfitta con il Genoa si sono ulteriormente allontanati da quel fatidico quarto posto che vale la Champions. Quarta piazza occupata proprio dai rossoneri di Gattuso, che nell’anticipo di venerdì valido per la 25^ giornata hanno strapazzato l’Empoli, salendo a -1 dal terzo posto dell’Inter (in campo domenica al Franchi contro la Fiorentina).

Un 2019 finora quasi perfetto per la squadra rossonera, rivitalizzata dagli innesti di Paquetà e particolarmente Piatek. Viceversa è in cerca di rilancio la compagine di Simone Inzaghi, che in questa partita e poi quattro giorni dopo nel derby di serie A, si giocherà molto della propria stagione.

Lazio a caccia della finale n° 10, Milan della n° 15

Alzare al cielo la Coppa nazionale è obiettivo importante e di prestigio per entrambe le società. La Lazio andrà in cerca della sua decima finale, che sarebbe anche la quarta nelle ultime sette edizioni. Sei i trofei messi in bacheca dai capitolini. Il Milan sarà invece a caccia della seconda finale consecutiva, la quindicesima della sua storia.

Cinque le Coppe Italia vinte dal Milan, con l’ultimo trionfo che risale al 2003.

Il questa edizione il cammino delle due squadre è iniziato dagli ottavi di finale con la Lazio che ha avuto agevolmente la meglio sul Novara (4-1) e il Milan che si è imposto per 2-0 ai tempi supplementari in casa della Samp. Ai quarti successo biancoceleste ai rigori contro l’Inter e secco 2-0 del Diavolo al Napoli.

Precedenti di Coppa Italia

Remake della semifinale dello scorso anno che premiò il Milan al termine di una partita infinita decisa solo ai calci di rigori dopo un doppio 0-0 in entrambe le sfide, sul prato amico la Lazio non batte i rossoneri in Coppa Italia dal febbraio 2004, quando, anche allora in semifinale, vinse con un fragoroso 4-0 .

Mentre l’ultimo blitz rossonero in casa laziale, sempre relativamente al secondo trofeo nazionale, risale al 2002, era il ritorno dei quarti di finale e, dopo aver vinto anche all’andata per 2-1, il Milan si impose 3 a 2 grazie alle reti di José Mari e Javi Moreno (doppietta), per i capitolini andarono invece in gol Crespo e l’attuale tecnico Simone Inzaghi.

All’andata di campionato, ultimo confronto in assoluto tra i due club, all’Olimpico è stato 1-1 con vantaggio ospite a una dozzina di minuti dal novantesimo firmato da Kessiè e pareggio dei padroni di casa al 94’ con Joaquín Correa.