Mancano poche ore alla semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Fischio di inizio fissato alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. Arbitrerà Orsato. La squadra di Gattuso è reduce da un'ottima prestazione in campionato contro l'Empoli, grazie anche al super neo-acquisto Piatek. La Lazio non è scesa in campo per la 25ª giornata di campionato. La partita contro l'Udinese prevista per il 24 febbraio è stata rinviata a data ancora da destinarsi a causa del match di rugby tra Italia e Irlanda tenutosi proprio all'Olimpico.

Le probabili formazioni

Tante le assenze in casa Lazio soprattutto nel reparto difensivo. Inzaghi dovrà fare a meno di Wallace, Lukaku e Berisha, quest'ultimo out per un problema al polpaccio.

Torna disponibile Ciro Immobile dopo le assenze nelle sfide contro l'Empoli e il Siviglia. L'allenatore dei biancocelesti dovrebbe schierare un iniziale 4-3-2-1:

Strakosha; Marusic, Acerbi, Leiva, Lulic; Badelj, Romulo, Parolo; Milinkovic-Savic, Correa; Immobile.

Situazione più tranquilla per il Milan che potrà contare sulla maggior parte dei titolari, anche se Gattuso potrebbe schierare una formazione diversa da quella scesa in campo sabato contro l'Empoli. Ritorna disponibile Suso dopo la squalifica in campionato e anche il portiere spagnolo Reina dopo alcuni problemi fisici. Chi non farà parte dello schieramento iniziale potrebbe essere Ricardo Rodriguez o Calhanoglu, che potrebbe addirittura saltare il match per volare in Germania in previsione della nascita di suo figlio. Dopo l'esordio dal primo minuto in campionato, Andrea Conti potrebbe lasciare spazio a Calabria.

Questo dovrebbe essere l'undici iniziale:

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Borini.

Cosa dicono le statistiche

Lazio e Milan si sono confrontate 19 volte in Coppa Italia: soltanto tre pareggi, sette vittorie per i biancocelesti e otto per i rossoneri di cui l'ultima l'anno scorso arrivata ai rigori. In quell'occasione la Lazio perse la possibilità di raggiungere la finale di Coppa Italia dopo aver centrato l'obiettivo per quattro volte nelle ultime cinque partecipazioni al torneo. Invece una vittoria per il Milan potrebbe permettere ai rossoneri di arrivare in finale per la seconda volta consecutiva. La partita, in programma alle 21, sarà disponibile in diretta esclusiva su Rai 1 e sulla piattaforma streaming Rai Play.