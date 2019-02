Annuncio

In Serie C, alla vigilia della 29a giornata di campionato, nella classifica spettatori dei tre gironi si conferma regina assoluta il Catania, club del girone C, che può vantare una media di 9.677 presenze a gara, dato di gran lunga superiore alle altre squadre che disputano lo stesso girone.

Catania, regina assoluta delle presenze spettatori

Infatti, nel girone meridionale, per le prime sette posizioni, al secondo posto troviamo il Catanzaro che ha una media di 4.077 spettatori, e cioè poco più del 40% del dato degli etnei, mentre per le altre posizioni ci sono il Potenza, terzo con 3.888, il Trapani quarto con 3.025, la Reggina quinta (2988), e solo al sesto posto la capolista Juve Stabia con appena 2623 spettatori, e settima la Casertana con 2036 spettatori.

Nel girone A, in testa troviamo il Pisa con 5443 spettatori, malgrado un campionato non proprio esaltante (all'ottavo posto in classifica), mentre le altre formazioni seguono molto distanziate dal club toscano, al di sotto delle 3.000 presenze.

Infatti, troviamo secondo il Novara con 2819, terzo il Siena (2508), quarto l'Arezzo (2303), quinto il Piacenza (2252), sesta la Pro Vercelli (1573) e settima l'Alessandria con 1436 spettatori. Addirittura, la capolista Entella è solo ottava con appena 1356 paganti, nonostante un percorso in campionato, fin qui esaltante che dovrebbe regalare ai liguri, a breve, la promozione diretta in serie B.

Girone B, domina il Vicenza, solo quinto il Monza di Berlusconi

Nel girone B, è ancora il cuore biancorosso del Vicenza a battere più forte delle altre formazioni con una media di 8418 spettatori, raddoppiando il dato della seconda in classifica, la Triestina, che può vantare su 4238 sostenitori a gara.

Terza la Ternana (2848), quarta la Sambenedettese (2585), quinto il Monza di Berlusconi con 2016 spettatori, e poi le altre con dati al di sotto delle duemila presenze.

Anche qui la capolista Pordenone è solo all'ottavo posto, dietro staccate pure Feralpisalò, Sud Tirol e Imolese che occupano i primi posti della graduatoria del girone.

La classifica generale, prendendo in esame tutti e tre i gironi, per le prime dieci posizioni è la seguente:

1) Catania 9677

2) Vicenza 8418

3) Pisa 5443

4) Triestina 4238

5) Catanzaro 4077

6) Potenza 3888

7) Trapani 3025

8) Reggina 2988

9)Ternana 2848

10) Novara 2819.

Fra le prime dieci formazioni, ben 5 sono del raggruppamento meridionale, a conferma del grande calore ed attaccamento che le tifoserie del girone C manifestano da sempre a favore dei propri beniamini.