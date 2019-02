Annuncio

Wanda Nara e Mauro Icardi continuano ad essere al centro di una grossa polemica. Questa volta, a minare la loro serenità ci sta pensando anche l'ex compagno della donna Maxi Lopez. Il calciatore, nonché ex compagno di squadra di Icardi, ha deciso di fare un durissimo intervento contro la coppia rivelando particolari inediti in merito al loro rapporto personale. Maxi Lopez ha spiegato di non andare affatto d'accordo con nessuno dei due: "Mi trovo peggio con lui che con lei". A quanto pare, soprattutto Icardi ha un atteggiamento alquanto ostile nei confronti dell'ex della sua compagna. La tensione è divenuta così forte al punto che Wanda gli impedirebbe anche di vedere e sentire i suoi figli.

Maxi Lopez rivela le incomprensioni esistenti con Mauro Icardi e Wanda Nara

Dopo aver sparato a zero contro Selvaggia Lucarelli e Wanda Nara, Maxi Lopez ha voluto sferrare l'ennesimo colpo anche contro Mauro Icardi. Nel corso di un'intervista alla radio argentina "Radio la 990", Lopez ha raccontato alcuni inaspettati retroscena in merito al rapporto con il suo ex compagno di squadra.

Il protagonista dell'intervista, infatti, ha rivelato di avere un pessimo rapporto con Mauro Icardi. La tensione esistente tra loro due è quasi più forte di quella con l'ex Wanda Nara. Per riportare un esempio di ciò che accade dietro le quinte della famiglia Nara-Icardi, Maxi Lopez ha spiegato che in questi giorni è stato il compleanno del figlio. Come di consueto, il calciatore ha chiamato per poterci parlare ma la coppia ha preferito riagganciare il telefono impedendogli di avere contatti con il figlio.

Maxi Lopez confessa di aver rifiutato Wanda come procuratrice

Ma non è tutto. Lopez ha anche spiegato che, tempo fa, Wanda gli propose di diventare la sua procuratrice. In quella occasione, però, il calciatore rifiutò categoricamente, A suo avviso, infatti, la presenza della sua compagna all'interno del suo lavoro avrebbe generato un conflitto di interesse che avrebbe, certamente, suscitato delle tensioni.

Effettivamente, questo è proprio ciò che è accaduto in casa Inter con Mauro Icardi. L'atteggiamento della donna, spesso troppo irruento e invasivo, ha fatto nascere numerose polemiche che hanno spinto Icardi a perdere la fascia di capitano. Maxi Lopez ha concluso il suo intervento dicendo di aver fatto bene a prendere quella decisione ed ha aggiunto: "Credo che Wanda utilizzi un tono sbagliato per parlare con i dirigenti italiani".