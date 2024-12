Come in ogni sessione di Calciomercato, uno dei tormentoni riguarda Domenico Berardi. Dopo il grave infortunio occorso nella passata stagione che non gli ha permesso di scendere in campo con l'Italia agli Europei, il dieci del Sassuolo vuole rilanciarsi in Serie A. Non mancano le big interessate a cominciare da Juventus ed Inter.

Juve-Inter: possibile duello per Berardi in sede di mercato

Come ribadito dal direttore sportivo del club neroverde Carnevali, le offerte per Berardi potrebbero non mancare ed una sua cessione potrebbe concretizzarsi già in questa finestra invernale di calciomercato.

La Juventus è da diverso tempo sull'esterno del Sassuolo ed in particolare nella passata stagione aveva provato ad intavolare una trattativa per portarlo in quel Torino ma senza successo. La richiesta di circa 30 milioni di euro era risultata troppo elevata ma la situazione è radicalmente cambiata rispetto ad un anno fa. Complice la retrocessione, il Sassuolo chiede una cifra attorno ai 10-12 milioni di euro, cifra che il club bianconero potrebbe ricavare dalle cessioni di alcuni esuberi come Fagioli ed Arthur Melo, ormai fuori dal progetto di Thiago Motta.

Anche l'Inter potrebbe iscriversi prepotentemente alla corsa per il dieci del Sassuolo. Infatti con la cessione di uno tra Correa ed Arnautovic, il club nerazzurro potrebbe ritornare sul mercato per ampliare il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi.

Sullo sfondo, resta viva anche l'ipotesi Roma in caso di addio da parte di Paulo Dybala.

L'eventuale ruolo di Berardi nella Juve e nell'Inter

Le qualità e le caratteristiche di Domenico Berardi potrebbero risultare fondamentali sia per la Juventus che per l'Inter.

Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, l'esterno italiano potrebbe esser un vero e proprio jolly offensivo vista la sua duttilità nel ricoprire tutte le posizioni del reparto offensivo.

Esterno a destra ed a sinistra ma anche trequartista ed all'occorrenza punta centrale, come fatto in alcune circostanze con la maglia del Sassuolo.

Anche nell'Inter, Berardi potrebbe ricoprire più posizioni. In attacco come seconda punta ed essere così un'alternativa di grande qualità a Marcus Thuram, ma anche di trequartista in un eventuale passaggio al 3-4-2-1 soprattutto a gara in corso.

Juve, le idee per la difesa: da Antonio Silva a Luiz Felipe

Snodo cruciale per il mercato invernale della Juventus è rappresentato dall'acquisto di uno-due difensori che possano colmare gli infortuni di Bremer e Cabal.

Il primo nome sulla lista resta quello di Antonio Silva, talentuoso centrale classe 2003 in forza al Benfica. La Vecchia Signora è in forte pressing e vorrebbe acquistare il centrale già a gennaio ma le alternative non mancano.

Stando agli ultimi rumors di mercato, il club bianconero starebbe valutando anche la candidatura di Luiz Felipe, difensore brasiliano attualmente svincolato con un passato in Italia con la maglia della Lazio. Sul classe 97 ci sarebbe anche l'interesse del Napoli di Antonio Conte.