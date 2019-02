Annuncio

Annuncio

In questi giorni, l'aria tesa che si respira in casa Inter si sta ripercuotendo anche nella sfera personale della famiglia Icardi-Nara. La compagna del calciatore, infatti, è stata fortemente presa di mira, sia sui social che fisicamente, basti infatti pensare alla sassata contro la sua auto. A parlare, in modo decisamente negativo, della compagna e procuratrice di Icardi questa volta ci ha pensato il suo ex Maxi Lopez. Il calciatore, infatti, ha pubblicato su Twitter un post al vetriolo nel quale ha fatto delle allusioni negative nei confronti di Wanda Nara. Lopez ha infatti rivelato: "Ho tante cose da raccontare delle due nella Milano by night".

L'attacco di Selvaggia Lucarelli contro Maxi Lopez

Tutto ha avuto inizio da un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli sui propri social.

Annuncio

La giornalista, infatti, ha voluto dedicare un contenuto a Wanda Nara e Maxi Lopez. Nel caso specifico, la donna ha criticato fortemente il comportamento del calciatore quando, in seguito alla rottura con Wanda, le disse che nessuno se la sarebbe presa con tre figli. Ebbene, le cose non sono affatto andate come auspicato da Maxi Lopez, dal momento che Wanda Nara ha poi trovato l'amore. In merito a tale intervento, Maxi Lopez ha voluto pubblicare un Tweet contro le due famose donne. Nello specifico, il calciatore si riferisce alle notti 'allegre' di Wanda e Selvaggia nella "Milano by night". Il calciatore ha sbottato dicendo: "Quante cavolate di questa presunta signora". Poi ha proseguito dicendo di avere molte cose da raccontare su Selvaggia e su Wanda.

Il tweet di Maxi Lopex contro Wanda Nara e Slevaggia Lucarelli

Sotto al tweet si sono distinti numerosi commenti.

Annuncio

I migliori video del giorno

Alcuni di questi sono frasi di approvazione nei confronti del calciatore, altri invece sono assolutamente commenti dispregiativi verso l'atteggiamento di Maxi Lopez, considerato poco 'galante' verso la sua ex. Di seguito il tweet dell'ex attaccante della Sampdoria.

Quante cavolate di questa presunta signora... quando cercano di spostare i loro problemi iniziano a parlare senza senso per cercare di spostare un problema che prima o poi arrivava. Dios las hace y ellas se juntan. Ho tante cose di raccontare di queste 2 nella #milanobynight pic.twitter.com/A9A6Iru6xA — Maxi Lopez (@MaxiLopez_11) 19 febbraio 2019

Insomma, questo non sembra essere un periodo sereno per Wanda Nara che, oltre ad affrontare tutti i problemi sorti in casa Inter a causa di alcune sue dichiarazioni, deve scontrarsi anche con l'opinione pubblica.

Annuncio

Il polverone mediatico scoppiato in questi giorni, infatti, sta scatenando una serie di eventi inarrestabili, come la sassata contro l'auto della donna o, ancora, la sospensione di Fulvio Collovati per le frasi sessiste dette in televisione, collegate in qualche modo alla donna nerazzurra.