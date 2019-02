Annuncio

In casa Inter continua a regnare il caos. Se la squadra è altamente destabilizzata dopo tutto quello che è successo in questi giorni, la famiglia di Wanda Nara e Mauro Icardi lo è ancora di più. Nel corso di un suo intervento all'interno del programma calcistico Tiki Taka, andato in onda la scorsa domenica, Wanda è intervenuta per commentare la vicenda e, con gli occhi colmi di lacrime, ha confessato: "Vogliamo restare all'inter".

L'intervento di Wanda Nara nel programma Tiki Taka

Mauro Icardi è stato privato della fascia di capitano dell'Inter in seguito agli spiacevoli episodi degli ultimi giorni. Le parole della compagna, oltre che procuratrice, Wanda Nara hanno infiammato gli animi all'interno degli spogliatoi e ai piani alti della squadra.

Dopo un po' di tempo, però, Wanda è intervenuta a Tiki Taka per commentare la vicenda e chiarire meglio la sua posizione in merito a tutto quello che è successo. La donna ha rivelato di stare molto male e di avere voglia di rimanere all'inter. La loro è sempre stata una famiglia interista e non riuscirebbero ad immaginarsi diversamente. La donna ha confessato anche di essersi messa in contatto con Moratti per chiedergli di aiutarla a far giocare nuovamente Mauro poiché, in queste situazioni, si chiude.

Moratti interviene telefonicamente e ammette di voler stemperare la tensione

Wanda, poi, è intervenuta anche in merito alla triste vicenda della sassata contro la sua auto. In merito a tale argomento ha spiegato di essersi spaventata moltissimo: "Ero sotto choc, non riuscivo a guidare", poi è scoppiata in lacrime. In seguito è intervenuto telefonicamente anche l'amministratore delegato nerazzurro.

Quest'ultimo ha manifestato la volontà di rasserenare la situazione. Ha ammesso di essersi molto dispiaciuto per tutto quello che è successo, per questo motivo vuole assolutamente cercare di stemperare gli animi. Marotta ha raccontato di aver sentito al telefono Wanda appena dopo l'incidente subito nella sua auto ed ha ammesso di essersi molto preoccupato poiché ha sentito la donna sensibilmente in agitazione.

Infine, Wanda Nara ha ribadito ancora una volta la sua posizione e quella di Icardi, ovvero, la loro volontà di rimanere all'inter. Ha spiegato di aver detto delle cose che, molto probabilmente, sono state fraintese dai tifosi. In merito al rinnovo, invece, ha chiarito: "Per ora il rinnovo non è la priorità, ne parleremo in privato".