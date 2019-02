Annuncio

I tifosi della Juventus di tutta italia continuano a dividersi su chi abbia le maggiori responsabilità nella sconfitta di Champions League rimediata dalla squadra bianconera contro l'Atletico di Madrid. Per alcuni le maggiori responsabilità sarebbero da attribuire a Massimiliano Allegri che non avrebbe saputo mettere in campo una squadra competitiva e all'altezza. Per altri, invece, sarebbe maggiormente colpa dei singoli errori individuali dei giocatori in campo. In mezzo a questa "bufera" è intervenuto il giornalista sportivo e Direttore del "Corriere dello Sport" Ivan Zazzaroni che, durante la trasmissione radiofonica 'tutti convocati' in onda su Radio24, ha rilasciato delle dichiarazioni illuminanti. Su tutte Zazzaroni ha affermato di sapere che Massimiliano Allegri "E' preoccupato da mesi" per la qualità del gioco della Juventus.

Una squadra appannata

Durante l'intervista radiofonica Zazzaroni ha spiegato anche i motivi che sarebbero alla base delle preoccupazioni dell'allenatore toscano. Infatti, nonostante l'indubbia superiorità della Juventus su tutte le altre squadre della Serie A, per Allegri i bianconeri non hanno mai veramente brillato. Da tempo, infatti, non ci sarebbe una coralità della manovra e del gioco. Ma sempre più di frequente le partite, sia in campionato che in Coppa, verrebbero risolte dalle giocate dei singoli. A questo si aggiunga un pizzico di sfortuna di troppo. E la Juventus si sarebbe ritrovata nel suo peggiore momento di forma ad affrontare, forse, l'avversario peggiore tra tutti quelli che le potevano capitare negli ottavi di Champions League.

Le attenuanti della Juventus

Comunque, Zazzaroni non se la sente di condannare totalmente né Massimiliano Allegri e le sue scelte, né tutta la squadra. Per questo prova a spiegare quali potrebbero essere le attenuanti da concedere alla Vecchia Signora a parziale giustificazione del mancato risultato positivo con l'Atletico di Madrid di Diego Simeone. Il Direttore del "Corriere dello Sport" ne individua almeno quattro. In primo luogo, Mandzukic avrebbe sbagliato clamorosamente la partita, poi c'è anche Paulo Dybala che, sempre più di frequente, nelle partite europee non riesce ad emergere. A questi bisogna aggiungere l'assenza di Khedira, uomo fondamentale per il centrocampo juventino. Infine, Zazzaroni non risparmia una piccola critica nemmeno a Cristiano Ronaldo che, anche se in molti casi risolve, in questa occasione non è stato devastante e trascinante come quando giocava nel Real Madrid.