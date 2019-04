Torna questa settimana l'appuntamento calcistico più seguito e atteso da tutti gli appassionati: la Champions League. Il 30 aprile ed il primo maggio, infatti, si giocherà il turno di andata delle semifinali della competizione continentale con Liverpool, Barcellona, l'Ajax e Tottenham in lizza per aggiudicarsi il trofeo. Ma dove sarà possibile vedere le due sfide di Champions League? Nello specifico sarà possibile seguire Barcellona-Liverpool in chiaro su Rai 1.

Dove vedere Tottenham-Ajax in tv e le probabili formazioni

Nel dettaglio, si segnala che il match fra il Tottenham e l'Ajax si giocherà martedì 30 aprile alle ore 21:00 e sarà disponibile solo ed esclusivamente per gli abbonati Sky.

La partita, infatti, sarà trasmessa su Sky Sport 1 e Sky Sport Football. Si segnala inoltre che tutti gli abbonati Sky potranno seguire il match anche sui dispositivi mobili attraverso la loro app Sky Go.

Il Tottenham arriva alla sfida contro gli olandesi dopo essere stato sconfitto in Premier League dal West Ham con il risultato di 0 ad 1. L'Ajax, invece, è reduce dalla convincente vittoria contro il Vitesse nell'Eredivisie con il risultato di 4 a 2. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate sul web gli Spurs dovrebbero presentarsi in campo con la seguente la formazione: Lloris, Rose, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Sissoko, Wanyama, Lucas Moura, Eriksen, Alli e Son.

Dall'altra parte Erik Ten Hag dovrebbe schierare il seguente undici: Onana, Tagliafico, Veltman, Blind, De Ligt, De Jong, Schone, Neres, Van de Beek, Ziyech e Tadic. La sfida si svolgerà al Tottenham Hotspur Stadium e sarà diretta da una terna arbitrate tutta spagnola. L'arbitro del match sarà Mateu Lahoz mentre gli assistenti saranno Pau Cebrian e Roberto del Palomar.

Dove poter seguire la sfida del Camp Nou in tv

La partita fra il Barcellona e il Liverpool verrà disputata il primo maggio con calcio d'inizio fissato per le ore 21:00 e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e disponibile in streaming in Rai Play.

Il collegamento con il Camp Nou, però, inizierà mezz'ora prima, alle 20:30, periodo in cui i telespettatori avranno la possibilità di vedere l'ingresso in campo delle squadre e la presentazione delle formazioni ufficiali. Si segnala, inoltre, che il match fra gli spagnoli e gli inglesi sarà disponibile per gli abbonati anche sull'app Sky go e su Sky, ai canali Sky Sport 1 e Sky Sport Football.

Il Barcellona arriva alla sfida contro il Liverpool dopo aver vinto per 1-0 con il Levante nella Liga spagnola e festeggiato il ventiseiesimo titolo.

Gli inglesi, invece, vi giungono dopo aver sonoramente battuto in Premier League l'Huddersfield Town con il punteggio di 5 a 0.