Il mercato della Juventus si è spesso basato sul cogliere le opportunità, in particolar modo quelle a parametro zero. I vari Pogba, Pirlo e Dani Alves, sono solo alcuni dei nomi di prestigio che negli anni sono arrivati a Torino praticamente gratis, ma la lista è destinata ad incrementare: già a gennaio la dirigenza juventina ha infatti ufficializzato l'acquisto a zero di Aaron Ramsey, mediano dell'Arsenal che arriverà nel mercato estivo. Ma potrebbe non essere il solo.

Sempre in Inghilterra la Juventus starebbe osservando da vicino Juan Mata, centrocampista offensivo spagnolo 31enne del Manchester United, che a fine stagione andrà in scadenza di contratto.

Pubblicità

Il giocatore ha segnato nell'ultimo match di Premier League contro il Chelsea e proprio perché in scadenza, potrebbe rivelarsi l'ennesima opportunità di mercato per la Juventus. A confermarlo un'indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna.

Juan Mata interessa alla Juventus

Ciò che è emerso in questa Champions League è la carenza qualitativa della Juventus soprattutto a centrocampo e l'indiscrezione che arriva dalla Spagna potrebbe far felice i tifosi juventini. Secondo il noto giornale spagnolo Don Balon, la dirigenza bianconera starebbe lavorando all'ennesimo colpo a parametro zero, ovvero interessa il centrocampista offensivo spagnolo Juan Mata, che va in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United.

Sul giocatore però vi è l'interesse anche del Barcellona, che sarebbe pronto ad investire sulle qualità dello spagnolo, ma sembra che la Juventus sia in vantaggio per un'eventuale trattativa con il giocatore. Ovviamente Mata non è l'unico giocatore che la Juventus sta seguendo per la mediana, di certo sarebbe l'ennesima conferma di come la dirigenza stia lavorando, portare qualità ed esperienza internazionale in bianconero.

Il mercato della Juventus

Gli arrivi a centrocampo potrebbero non fermarsi a quello eventuale di Mata, infatti la dirigenza bianconera è interessata a Ndombelé del Lione (che il presidente Aulas cederebbe volentieri alla Juventus), Kanté del Chelsea, ma il sogno resta sempre Paul Pogba, che dovrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione.

Pubblicità

Acquisti riguarderanno la difesa, dovrebbero essere almeno due i difensori centrali che potrebbero arrivare a Torino, piacciono Varane, Hummels, Manolas, De Ligt e Ruben Dias mentre nel settore avanzato prima di investire sarà necessario cedere, vista l'abbondanza di giocatori. Il maggior indiziato a lasciare la Juventus è Douglas Costa, che ha molto mercato in Inghilterra: piace a Tottenham e Manchester City, che potrebbero presentare un'offerta di almeno 60 milioni di euro. Come sostituto piace Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina.