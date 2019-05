È uno degli astri nascenti del calcio francese, che come è abitudine oramai 'sforna' continuamente centrocampisti in grado di garantire quantità e qualità: parliamo di Ndombele, mediano del Lione che si sta imponendo quest'anno nel campionato francese come uno dei protagonisti principali del calcio francese. E come tale, ha attirato su di sé l'interesse di molti top club, dal Paris Saint Germain, alle ricche società inglesi, per finire anche alla Juventus, che quest'anno l'ha spesso osservato da vicino, con pareri sempre più soddisfacenti. Del centrocampista francese ha parlato il presidente del Lione Aulas, che negli ultimi anni è sempre riuscito a vendere a peso d'oro i suoi campioni (l'ultimo in ordine di tempo Lacazette, ceduto all'Arsenal).

Pubblicità

Aulas consiglia Ndombele alla Juventus

Secondo Aulas, intervistato da Tuttosport, Ndombele è un centrocampista molto forte che quest'anno ha dimostrato di avere una completezza che pochi mediani hanno, a parer suo superiore a quella che può avere un campione del mondo come Pogba. Ecco perché il presidente si sente di consigliarlo ad Agnelli, anche perché sarebbe bello vederlo in coppia con un altro giocatore cresciuto a Lione, ovvero Miralem Pjanic. Sempre Aulas ha aggiunto che a parità di offerte, cederebbe volentieri Ndombele alla Juventus, anche per un discorso di stima nei confronti del presidente della Juventus Andrea Agnelli.

Lo stesso patron francese ha ribadito la crescita del giocatore, ma non ha saputo quantificare il prezzo di valutazione del suo cartellino. Molto dipenderà ovviamente dall'interesse delle squadre, in tal caso potrebbe delinearsi una sorta d'asta che farebbe di certo felice il presidente del Lione.

Il mercato della Juventus

È evidente che la Juventus dovrà intervenire sul mercato in maniera massiccia, per cercare di ringiovanire e allo stesso tempo incrementare il livello di qualità della squadra.

Pubblicità

Ndombele potrebbe essere un giocatore interessante proprio perché ha 23 anni, anche se il sogno resta sempre il ritorno di Pogba, in uscita dal Manchester United, soprattutto se la società inglese non dovesse raggiungere il quarto posto che significherebbe accesso alla prossima Champions League. Altro mediano che interessa è Kanté, giocatore del Chelsea, mentre in difesa dovrebbero arrivare almeno due difensori centrali. Piacciono Varane, Hummels, Manolas, mentre come giovani De Ligt e Ruben Dias sono i giocatori che più interessano alla dirigenza bianconera.

Il mercato della Juventus si svilupperà anche su cessioni pesanti, la più probabile quella di Douglas Costa, che ha molto mercato in Inghilterra. Come sostituto interessa Federico Chiesa, centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini.