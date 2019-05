Il mercato potrebbe entrare nel vivo a breve ed in alcuni casi, è già iniziato. Lo possiamo dire soprattutto riferito alla Juventus, che dopo essere uscita anzitempo dalla Champions League ed aver vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo, ha iniziato a lavorare a possibili trattative per la prossima stagione. Il riferimento della dirigenza juventina resta sempre Fabio Paratici, che nell'ultima giornata di campionato ha dapprima osservato Sampdoria-Lazio mentre il giorno successivo è andato a Firenze per assistere al match fra Fiorentina e Sassuolo, con la vittoria degli emiliani grazie ad un gol di Berardi.

Paratici in particolare modo avrebbe osservato tre giocatori del Sassuolo ed uno della Fiorentina: della società di Della Valle quello che più interessa resta sempre Federico Chiesa, ritenuto dalla dirigenza come il sostituto ideale del possibile partente Douglas Costa, che ha richieste in Inghilterra. In caso di cessione del brasiliano quindi, la Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta per il centrocampista offensivo della Fiorentina e della nazionale italiana di Roberto Mancini. Ma Chiesa non è stato l'unico seguito da Paratici nel match di lunedì sera.

Gli osservati di Paratici in Fiorentina-Sassuolo

Oltre a Chiesa, Paratici ha preso appunti su tre giocatori che interessano alla Juventus o che in qualche modo sono legati professionalmente alla Juventus: il primo è il terzino sinistro Rogerio, acquistato dalla Juventus qualche stagione fa e ceduto al Sassuolo, con possibilità di riacquisto da parte della società bianconera. Il brasiliano potrebbe essere utile come pedina di scambio per arrivare a giocatori che interessano alla dirigenza bianconera, come ad esempio Grimaldo, Ruben Dias o Joao Felix, tutti giocatori del Benfica. Altro giocatore apprezzato da Paratici è sicuramente Stefano Sensi, oramai uno dei convocati di Roberto Mancini che piace molto anche al Milan.

Riflettori accesi sul difensore turco Demiral

La curiosità principale però era in merito alla prestazione del centrale difensivo Demiral, acquistato dalla Juventus in collaborazione con il Sassuolo, che si sta dimostrando già pronto per la Serie A grazie a prestazioni notevoli difensive condite da gol importanti. Data la ricerca di centrali difensivi(considerati il ritiro di Andrea Barzagli e l'addio di Caceres, che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio), la Juventus potrebbe anticipare quindi l'arrivo del turco già nel Calciomercato estivo, ed investire eventualmente su un centrale difensivo di esperienza.

Di certo ci sarà grande lavoro per Paratici, che sarà impegnato su più fronti per cercare di allestire una squadra in grado di arrivare fino in fondo in Champions League.