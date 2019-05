Sembra solo una formalità ma, secondo Tuttosport, Antonio Conte a questo punto sarebbe davvero ad un passo dall'Inter. I rumors su un suo arrivo sulla panchina nerazzurra si fanno sempre più forti e questa mattina qualcuno ha parlato perfino di un viaggio imminente a Nanchino per conoscere di persona il patron di Suning, Jindong Zhang. Un iter molto simile a quello seguito dall'attuale amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che, dopo l'addio alla Juventus, prima di apporre la firma sul contratto con la società nerazzurra ha conosciuto i vertici del colosso cinese. Un vertice che potrebbe servire all'ex tecnico del Chelsea anche per parlare della rivoluzione che potrebbe essere attuata all'interno della rosa.

Antonio Conte sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore dell'Inter. I contatti tra l'allenatore e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sono continui e nelle scorse settimane ci sarebbe stato anche un incontro. Secondo Tuttosport, l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana avrebbe dato il proprio benestare al passaggio in nerazzurro e sarebbe pronto a firmare un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre otto milioni di euro a stagione più bonus.

L'Inter sembra, dunque, aver battuto la concorrenza della Roma, l'altro club italiano che si era fortemente interessato a Conte in questo periodo. La Juventus, invece, è rimasta in disparte, visto che non è ancora deciso il futuro di Massimiliano Allegri, in attesa del vertice che ci sarà con il presidente bianconero, Andrea Agnelli.

I rinforzi richiesti

Con il probabile arrivo di Conte si prepara anche una rivoluzione tecnica, visto che l'allenatore potrebbe giocare anche con la difesa a tre.

Il primo tassello è stato l'acquisto di Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Tanti cambiamenti anche sulle fasce, visto che Cedric Soares tornerà al Southampton e Dalbert molto probabilmente sarà ceduto, mentre D'Ambrosio potrebbe essere impiegato anche nella difesa a tre, un po' come succede ad Azpilicueta al Chelsea, permettendo di cambiare modulo anche a partita in corso.

Sulla destra il colpo potrebbe essere Danilo, per cui sembrano ben avviati i contatti con il Manchester City, pronto a lasciarlo partire dinanzi ad un'offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro.

In mezzo al campo, poi, ci sarà il grande acquisto per cercare quel salto di qualità fallito lo scorso anno con il mancato acquisto di Luka Modrid. Il nome in cima alla lista è quello di Ivan Rakitic, che senza il rinnovo lascerà il Barcellona. Nerazzurri che, inoltre, stanno seguendo con interesse anche la vicenda Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina è molto duttile, visto che è in grado di giocare sia come attaccante che sulle fasce. Da battere, in questo caso, c'è la forte concorrenza della Juventus.

Il quarto colpo, poi, arriverebbe sempre a centrocampo e in questo caso la trattativa è vicina alla fumata bianca. Si tratta di Nicolò Barella, con Cagliari e Inter che ne stanno discutendo da qualche settimana. L'inserimento di qualche giovane contropartita tecnica abbasserebbe l'iniziale richiesta dei sardi, che si aggirava intorno ai 50 milioni di euro.