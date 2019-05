La prossima settimana, ci sarà il tanto atteso incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Ad annunciarlo è stato lo stesso tecnico livornese nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina. Nel summit che ci sarà la prossima settimana oltre a definire in maniera chiara il futuro di Massimiliano Allegri verrà fatto anche il punto sul mercato. Le parti stabiliranno come dovrà essere rinforzata la squadra e quali saranno invece i giocatori che devono essere ceduti.

Juventus, il Manchester United è interessato a Dybala

Uno dei giocatori che sarebbe in bilico per la prossima stagione è Paulo Dybala. Il numero 10 juventino non è certo della permanenza a Torino e sul suo futuro stanno circolando diverse voci. In particolare dall'Inghilterra rimbalza la notizia che il Manchester United sarebbe pronto a prendere la Joya e che addirittura tra i due club ci sarebbe un principio di accordo.

United su Dybala

La Juve, la prossima settimana, si incontrerà con Massimiliano Allegri per stabilire i progetti per il futuro.

Il tecnico livornese parlerà con Fabio Paratici, Pavel Nedved e Andrea Agnelli e insieme capiranno cosa servirà alla squadra italiana per crescere. Oggi, in conferenza stampa l'allenatore livornese ha detto di avere in testa già da sei mesi come deve essere la Juve. Uno dei nodi da sciogliere per il futuro è quello di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, quest'anno, ha faticato più del previsto e il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative.

Per questo motivo intorno al futuro dell'argentino si sono scatenate diverse voci di mercato. Dybala potrebbe interessare a diversi e in particolare su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Manchester United che sarebbe disposto a spendere 100 milioni per arrivare a Paulo Dybala. Stando ad alcune voci in arrivo dell'Inghilterra addirittura la Juve e i Red Devils avrebbero un principio di accordo per l'argentino.

La Juve vuole rinforzare il centrocampo

I movimenti in entrata per la Juve potrebbero riguardare soprattutto il centrocampo.

Questo sembra essere uno dei reparti sul quale Paratici potrebbe decidere di intervenire in maniera pesante. I nomi che piacciono alla Juve sono quello di Paul Pogba e di Isco. Anche se arrivare al francese non è facile, dal momento che la concorrenza non manca. Qualora però il Manchester United non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League allora davvero Pogba potrebbe lasciare i Red Devils. Anche la posizione di Isco è tutta da valutare.

Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid soprattutto se le merengues dovessero arrivare ad Hazard. Di certo la Juve monitora queste sua situazione con grande attenzione, anche perché Isco piace ai bianconeri da diversi anni e qualora ci fosse davvero la possibilità che il giocatore lasci la Spagna di certo Paratici un tentativo per prenderlo lo farà.