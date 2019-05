Questa settimana sarà decisiva per sapere quale sarà il futuro della panchina della Juventus. Infatti, nei prossimi giorni ci sarà l'incontro tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri e si capirà definitivamente se il tecnico livornese sarà confermato in bianconero. L'allenatore, ieri, ha ribadito di aver già detto al suo presidente che intende restare a Torino, ma le voci di un suo possibile addio non si sono di certo placate. La parola fine la metterà solo Andrea Agnelli che si confronterà con Massimiliano Allegri per capire se i rispettivi piano coincideranno.

Juventus, Olivero parla di Guardiola

Il giornalista della Gazzetta dello Sport G.B. Olivero è intervenuto negli studi di Sky Sport e ha rivelato che la Juventus avrebbe contattato Pep Guardiola.

Questa è stata una settimana molto calda sul fronte panchina della Juve. Infatti, da mercoledì hanno iniziato a circolare diverse voci che vorrebbero imminente un divorzio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri scatenando un turbinio di rumors e soprattutto sono usciti diversi nomi di possibili candidati alla panchina dei campioni d'Italia.

In attesa dell'incontro tra il tecnico livornese e Andrea Agnelli dal quale si capirà ufficialmente se le parti proseguiranno insieme, in molti sostengono che la Vecchia Signora voglia portare a Torino Pep Guardiola. In particolare G.B. Olivero giornalista della Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: "So che la Juventus, dopo aver perso Zidane, aveva subito contattato Pep Guardiola". Inoltre, il cronista della rosea ha spiegato che l'allenatore catalano avrebbe detto di sì al club bianconero ma preferirebbe trasferirsi a Torino nel 2020, anno in cui andrà a scadenza di contratto con il Manchester City. Dunque secondo Olivero, Guardiola non vorrebbe interrompere il suo rapporto con il club inglese in anticipo: "Ecco perché si è andati poi su Conte".

Allegri vorrebbe un rinnovo fino al 2022

La Juve, la prossima settimana, deciderà le sorti della sua panchina. Infatti, a partire da domani ogni giorno sarà buono per il tanto atteso summit tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese farà alcune richieste al suo presidente e in particolare vorrebbe prolungare il suo contratto con la Juve fino al 2022 e inoltre vorrebbe anche un ritocco dell'ingaggio. Oltre a queste richieste Allegri vorrebbe anche avere più potere decisionale sulle scelte di mercato.

Questi saranno i paletti che fisserà l'allenatore livornese e dunque resta solo da capire se Agnelli accetterà queste richieste oppure se avrà in mente altri piani. L'incontro tra le parti, secondo Sky Sport, potrebbe andare in scena nella giornata di martedì, anche se al momento non c'è nessuna certezza su quando andrà in scena questo attesissimo summit, di certo avverrà in settimana come ha rivelato il tecnico juventino ieri in conferenza stampa.