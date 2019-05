Ieri la Juventus è arrivata a Roma, dove stasera sarà di scena per affrontare la squadra della Capitale. I campioni d'Italia per il match di oggi ritroveranno alcune pedine importanti, anche se dovranno rinunciare a Leonardo Bonucci, che ieri in allenamento ha subito una contusione alla caviglia. Al suo posto Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su Andrea Barzagli. Oltre al numero 15 juventino, dal primo minuto si rivedrà quasi certamente anche Paulo Dybala, che giocherà nel tridente con Cristiano Ronaldo.

Juventus, la probabile formazione contro la Roma

Ma questa sera nella sfida contro la Roma la Juve non presenterà solo delle novità di formazione: i bianconeri si presenteranno anche con un nuovo look, visto che questa mattina il club campione d'Italia ha presentato la nuova maglia per la stagione 2019/2020. Questa sera all'Olimpico Cristiano Ronaldo e compagni indosseranno già la nuova casacca. Una maglia completamente rinnovata quella della Juve, che vedrà in primo piano i classici colori bianco e nero, ma non ci saranno più le strisce.

La casacca è divisa in due parti e in mezzo ha una striscia rosa che richiama il colore della prima storica divisa del club piemontese. La Juve ha mostrato tutte le immagini del nuovo kit home sui propri profili social.

Barzagli torna tra i titolari

Massimiliano Allegri ha dovuto rinunciare all'ultimo minuto a Leonardo Bonucci e per questo motivo al suo posto ci sarà il ritorno tra i titolari, come detto, di Andrea Barzagli.

Il numero 15 juventino avrà il compito di affiancare Giorgio Chiellini. Oltre a loro, a completare la difesa bianconera ci saranno Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola, che sono rispettivamente favoriti su Joao Cancelo e Alex Sandro.

Allegri in attacco ritroverà Paulo Dybala, anche se non potrà contare sullo squalificato Federico Bernardeschi. Il numero 10 juventino avrà il compito di giocare nel tridente con Juan Cuadrado e Cristiano Ronaldo. Alle loro spalle il classico centrocampo a tre, che sarà composto da Emre Can, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Prossima settimana incontro Agnelli-Allegri

Ieri, Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che questa settimana ci sarà il tanto atteso confronto con Andrea Agnelli per programmare il futuro. Dunque da domani ogni giorno sarà quello buono per il summit decisivo tra le parti. Il tecnico livornese ha spiegato di già espresso al suo presidente il desiderio di restare alla Juventus, perciò adesso la parola finale spetta ad Andrea Agnelli.